A sosit și momentul debutului pentru echipa de fotbal a Sucevei, Foresta. După câțiva ani de rateuri pline de decizii interesante, la nivel de conducere și de aceleși rateuri, dar tehnice, formația suceveană pare pusă pe un făgaș normal.

Cu o conducere 100% suceveană și mare parte din jucători de pe meleaguri bucovinene, Foresta Suceava încearcă să schimbe ceva în bine. Fără vorbe multe, se mizează ca rezultatele să fie cele mai „active”.

În prima etapă a sezonului competițional 2022-2023 al Seriei I a Ligii a III-a de fotbal, Foresta Suceava va juca în deplasare pe terenul nou-promovatei Rapid Brodoc din județul Vaslui. Gazdele reprezintă un fel de „satelit” din apropierea capitalei de județ, dar au o prezentare de excepție în mediul online și o seriozitate de neașteptat.

Partida nu va fi una simplă, însă se poate spune că experiența grupării Foresta Suceava este superioară.

Așadar, gruparea pregătită de Dorin Goian, ajutat de Bogdan Tudoreanu și Vasile Prisacă este favorită în disputa de sâmbătă, 27 august ora 18:00.

Nu se poate comenta despre valoarea lotului pe care îl are acum Foresta Suceava în comparație cu anul trecut, dar câteva transferuri inspirate și o pregătire bună realizată de fostul căpitan al naționalei României sunt atuuri suficiente pentru ca la meciul din runda viitoare, pe Areni, cu Csikszereda II, stadionul să fie plin.

În prima rundă din acest sezon competițional, Șomuz Fălticeni va juca la Viitorul Darabani, iar Bucovina Rădăuți va evolua pe teren propriu cu Știința Miroslava.