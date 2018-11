La finele acestei săptămâni sunt programate meciurile etapei a XIV-a în Liga a III-a, penultima a turului. Șomuz Fălticeni va deschide runda, în deplasare, pe FC 2 Botoșani șI are șansa să urce în clasament în cazul unui succes. Partida se anunță foarte aspră, nu atât din cauza decorului de iarnă în care se va desfășura, cât datorită faptului că ambele formații stau foarte prost în clasament și au mare foame de puncte.

Bucovina Rădăuți, cea mai bine poziționată formație suceveană în Seria I, va evolua pe teren propriu, urmând să întâlnească pe CSM Focșani, o echipă fără griji, clasată la mijlocul ierarhiei. Ținând cont de ambiția și seriozitatea cu care antrenorii Dorin Goian și Daniel Bălan tratează fiecare meci, e clar că fotbaliștii rădăuțeni vor fi mobilizați la maxim la ora disputei, mai ales că obiectivul trasat de conducerea clubului este o clasare în trioul fruntaș la finalul campionatului.

Cel mai greu examen al rundei a XIV-a îl are însă Foresta, care va juca în fieful liderului Gloria Buzău, formație care și-a propus promovarea în Liga II-a în acest sezon. Este clar că gruparea gazdă pornește cu prima șansă, în condițiile în care a avut un parcurs aproape perfect până acum, însă trupa pregătită de Selim Benachour vine după trei victorii consecutive și abordează meciul cu un moral ridicat.

”Vrem să facem un meci bun la Buzău și să continuăm trendul poztiv pe care ne aflăm. După jocul de la Buzău urmează o partidă a marilor orgolii, cu Bucovina Rădăuți, și vrem ca publicul iubitor de fotbal din Suceava să fie prezent în număr cât mai mare la stadion.

Pe lângă venirea la această partidă a marelui jucător francez Nicolas Anelka, am pregătit și alte surprize pentru suporterii suceveni” a declarat președintele Forestei Suceava, Andrei Ciutac.

Foresta Suceava nu va putea conta la meciul cu Gloria Buzău pe serviciile lui Grumezescu și Rigoni.

Etapa a XIV-a a seriei I programează meciurile:

CSM Paşcani – Metalul Buzău

FC 2 Botoşani – Şomuz Fălticeni

CSM Râmnicu Sărat – Suporter Club Oţelul Galaţi

Ştiinţa Miroslava – Sporting Lieşti

Sănătatea Darabani – KSE Târgu Secuiesc

Gloria Buzău – Foresta Suceava

Bucovina Rădăuţi – CSM Focşani

Ceahlăul Piatra Neamţ stă în această rundă.

Toate partidele se dispută cu începere de la ora 14.00.