Bătrânul stadion ”Areni” va găzdui în acest sezon competițional meciuri din Liga a IV-a de fotbal. După dispariția formației Foresta Suceava, pe gazonul pe care au călcat glorii ale jocului cu balonul rotund, va evolua gruparea nou-înființată, Cetatea 1932 Suceava.

Noua ediție de campionat va debuta duminică, 1 septembrie și va reuni la start doar 12 echipe, noutățile de pe tabloul competiției fiind Cetatea Suceava, Zimbru Siret și Dream Team Ipotești.

Derbyul primei etape se va juca pe terenul Liceului cu Program Sportiv, unde Juniorul Salcea va primi replica Viitorului Liteni, într-o reeditare a ultimei finale din faza județeană a Cupei României.

Programul primei etape:

Cetatea Suceava – Recolta Fântânele

Juniorul Suceava – Minerul Iacobeni

Forestierul Frumosu – Dream Team Ipotești

Zimbru Siret – Bradul Putna

Moldova Drăgușeni – Progresul Frătăuții Vechi

Juniorul Salcea – Viitorul Liteni

Turul campionatului nu va conține etape intermediare și se va încheia pe 10 noiembrie. Tot în acest an, dacă vremea o va permite, se vor desfășura și primele două runde din retur, a anunțat conducerea AJF Suceava.