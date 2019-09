Meciurile primei runde a ediției de campionat 2019-2020 a Ligii a V-a s-au disputat la finalul săptămânii trecute. Competiția a fost structurată de către Asociația Județeană de Fotbal în două serii a câte 10 echipe. În Seria I activează formațiile Voința Zvoriștea, Sporting Arbore, Unirea Horodnic de Sus, Academica Gălănești, Viitorul Negostina, Polul Nord Brodina, Viitorul Verești, Sporting Voința Bunești, Steaua Dumbrăveni și Viitorul Adâncata, în vreme ce Seria a II-a are în componență echipele Forestierul Frumosu, AS Marginea, Minerul Iacobeni, Șomuz II Fălticeni-Baia, Viitorul Stroiești, Releul Mihoveni-Șcheia, Bistrița Broșteni, Viitorul Valea Suhei, Bradul Vama și Avântul Frasin. Sezonul de toamnă se va încheia pe data de 24 noiembrie, în acest an urmând să se dispute și primele două etape din retur.

În cele 10 meciuri din prima etapă formațiile gazdă au reușit să se impună de nouă ori, o altă partidă încheindu-se la egalitate. În cel mai spectaculos meci al rundei, Voința Zvoriștea a învins cu 8-2 pe Sporting Arbore.

Rezultate complete înregistrate în etapa I:

Seria I

Voința Zvoriștea – Sporting Arbore 8-2

Unirea Horodnic de Sus – Academica Gălănești 4-1

Viitorul Negostina – Polul Nord Brodina 5-0

Viitorul Verești – Sporting Voința Bunești 4-0

Steaua Dumbrăveni – Viitorul Adâncata 4-1

Seria a II-a

Forestierul Frumosu – AS Marginea 2-1

Minerul Iacobeni – Șomuz II Fălticeni-Baia 4-0

Viitorul Stroiești – Releul Mihoveni-Șcheia 1-0

Bistrița Broșteni – Viitorul Valea Suhei 1-1

Bradul Vama – Avântul Frasin 3-2