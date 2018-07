Cluburile din Liga 3 vor trebui să respecte, începând din acest sezon, noi reguli în privinţa tinerilor jucători pe care regulamentul FRF îi ogligă să-i folosească în meciurile oficiale. În urma Comitetului de Urgenţă din 20 iulie 2018, în noul Regulament de Organizare a Activităţii Fotbalistice (ROAF), la alineatul 11 al articolului 45, e prevăzut acum ca echipele din cel de-al treilea eşalon să utilizeze pe toată durata unui meci cel puţin doi jucători sub 20 de ani şi unul sub 21 de ani.

Pentru sezonul 2018-2019, cei doi jucători sub 20 de ani trebuie să fie născuţi după data de 01.01.1999, iar cel sub 21 de ani să fie născut după data de 01.01.1998. Toţi trebuie să fie formaţi la nivel naţional.

În sezonul trecut al Ligii 3, echipele erau nevoite de folosească obligatoriul trei jucători Under 19.

Noul sezon al Ligii 3 va debuta pe 24 august. Înscrierea în campionat s-a terminat odată cu cea pentru Liga 2, adică pe 15 iulie, însă FRF încă n-a publicat echipele care vor participa în noua ediţie. Nici data la care se va stabili ţintarul nu este stabilită.

În cazul în care unul sau mai mulţi jucători dintre cei trei mentionaţi sunt eliminaţi de pe teren, echipa în cauză nu este obligată să introducă pe teren un alt/alţi jucător care să îndeplinească condiţiile respective.

În următoarele sezoane se va păstra aceeaşi regulă, fiind schimbaţi corespunzător doar anii de naştere.