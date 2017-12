Majestatea Sa Regele Mihai I al României a vizitat județul Suceava în anul 1992, la invitația Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, ÎPS Pimen. Vă prezentăm mai multe fotografii document cu Regele Mihai și Regina Ana realizate de Nicu Amurăriței la Putna de Sfintele Sărbători de Paști, în 1992, dar și fotografii de arhivă în care apare Majestatea Sa.

A fost prima vizită a Suveranului României în Țară, aceasta fiind o vizită privată. Regele a mai încercat în 1990 însă a fost alungat de regimul de atunci. Regele Mihai I a fost prezent atunci la București și Putna fiind primit cu mare dragoste de popor. Se vorbește că la București au fost un milion de oameni să-l vadă pe Regele Mihai.

Majestatea sa Regele Mihai I al României s-a stins din viață astăzi, la vârsta de 96 de ani.