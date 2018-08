Coroana reconstituită a Sfântului Ștefan cel Mare a fost sfințită de Părintele Patriarh Daniel și va fi adusă marți cu trenul Suceava – Putna la Mănăstirea Putna

Luni, 13 august, Părintele Patriarh Daniel a sfințit Coroana reconstituită a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare.



La sfințirea Coroanei, Părintele Patriarh Daniel a rostit următoarea rugăciune:

„Doamne, Dumnezeul părinților noștri și Dumnezeul nostru, Treimea cea de o ființă și nedespărțită, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, care ai făcut neamul omenesc și, după multe neascultări, pentru a noastră îndreptare ai rânduit împărțirea lui în popoare diferite și le-ai dat îngeri păzitori, îți mulțumim pentru toate darurile revărsate asupra poporului român și cu smerenie Te rugăm: ascultă acum rugăciunea noastră a nevrednicilor robilor Tăi și caută din locașul Tău cel sfânt și binecuvintează această coroană de pietre prețioase pe care am făcut-o spre cinstirea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, părinte apărător al neamului românesc și al întregii creștinătăți.

Dăruiește celor ce o vor privi statornicie în dreapta credință creștină a strămoșilor noștri, duhul unității de neam și iubire jertfelnică pentru patrie.



Și precum pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare l-ai ocrotit și ajutat spre împlinirea voinței Tale, așa și pe întreg poporul român cel binecredincios îl păzește și îl ajută să păstreze credința, unitatea, libertate și demnitatea sa.

Fă să răsară în sufletele noastre dreptate și pace, pentru ca să fim moștenitori Cereștii Tale Împărății, cu rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria, ale Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, ale sfinților români și ale tuturor sfinților.

Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.”



După slujba de binecuvântare, Părintele Patriarh a vorbit despre jertfelnicia Sfântului Voievod Ștefan în apărarea țării și a credinței și despre calitatea lui de precursor al Unirii. Apoi a arătat că reconstituirea Coroanei este un prilej de a intensifica cinstirea acestui apărător al creștinătății și al identității noastre, „de a-i cere ajutorul în rugăciune și de a cultiva unitatea, identitatea și demnitatea poporului român, spre slava lui Dumnezeu.”

Coroana va fi adusă la Mănăstirea Putna cu primul tren care va inaugura redeschiderea căii ferate spre Putna în ajunul hramului mănăstiri, marți, 14 august.



Marți, în Gara CFR Suceava (Burdujeni), la ora 10.30, directorii generali ai companiilor CFR SA și CFR Călători SA vor susține alocuțiuni pe tema redeschiderii căii ferate spre Putna. Apoi, la 11.20, va pleca trenul care transportă Coroana și delegația CFR pe relația Suceava – Dornești – Rădăuți – Putna.

La sosirea la Gara CFR Putna, în jurul orei 13.30, va avea loc ceremonia de redeschidere a căii ferate spre Putna și deplasarea spre mănăstire. La ora 14.45, Coroana și delegația CFR vor fi întâmpinate aici de obștea mănăstirii și credincioși. Coroana va fi depusă pe mormântul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare.

Corona va sta pe mormântul Sfântului Ștefan în ziua de hram, Adormirea Maicii Domnului, miercuri, și în ziua Ctitorilor, joi.

Joi seara, la ora 19.00, Coroana va fi dusă în Muzeul mănăstirii.

Forma, proporțiile și materialele folosite la reconstituirea Coroanei au fost alese conform reprezentărilor originale în care Sfântul Voievod Ștefan cel Mare apare încoronat, Tetraevanghelul din 1473 și tabloul votiv de la Voroneț (1488), cu consilierea unor reputați istorici și specialiști în heraldica și arta medievală românești.



Coroana este realizată din argint aurit cu grosime de 3 milimetri și are 4 fleuroni mari și 4 fleuroni mici. Forma fleuronilor imită frunza de acant stilizată, prezentă și pe mormântul Sfântului Ștefan cel Mare. Decorația a fost făcută cu perle și pietre prețioase în cromatică complementară de roșu și verde: rubine, smaralde, turmaline și granate, în forme de baghetă și caboșon specifice epocii medievale, după modelul iconografic al frescelor moldovenești.



Coroana va fi expusă permanent în muzeul Mănăstirii Putna, alături de spada (replică), crucea (1503), cădelnița (1470), ripida (1497) și alte obiecte dăruite mănăstirii de Sfântul Ștefan cel Mare. În momente deosebite din an, coroana va fi așezată pe mormântul Voievodului: 2 iulie (ziua adormirii Sfântului Ștefan cel Mare) și 1 decembrie (Ziua Națională a României), ca simbol al identității, unității, demnității și credinței poporului român.

Foto credit: Mihnea Păduraru/ZL