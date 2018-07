Vernisajul expoziției “Disconnections”, semnată de Nicoleta Lupu, a avut loc în binecunoscutul club Ramses din centrul Madridului, pe data de 17 iulie.

Născută la Brasov, unde a studiat Sociologia, Nicoleta Lupu locuiește de mai mulți ani la Madrid, oraș în care s-a făcut cunoscută ca fotografă profesionistă de modă, colaborând cu cele mai importante publicații din Spania.

Expoziția “Disconnections” reprezintă o viziune personală a artistei, îndepărtându-se de fotografía de modă sau tipicul portret. Încă din vremea adolescenței, Nicoleta Lupu a arătat un clar interes pentru conflictele interne ce determină viața omului. Fotografiile ei artistice reflectă căutarea, pierderea și găsirea unui drum către sensul existenței noastre, un sens care sa aibă capacitatea de a umple acel gol existențial care pare să ne subjuge.

În cuvintele artistei, “protagoniștii care trasează geografia acestui drum sunt actori, dansatori, pictori, modele, cantăreți de operă, atleți, persoane captate într-o serie de fotografii pentru a exprima efemerul și eternul propriei lor lupte. O luptă personală pentru căutarea conexiunii cu propriul sine, a identității sau a fericirii. Acest proiect încearcă să obiectiveze o situație personală, care este în același timp universală, și care se poate vindeca numai prin artă și prin exteriorizarea creativă pe care aceasta ne-o permite. Fotografiile care dau formă expoziției folosesc instrumentul corpului uman pentru a reflecta luptele care au loc într-o minte confuză, complicată, ce funcționează împotriva ei însăși, ghidată de frica de a trăi cu autenticitate.”

Vernisajul expoziției a fost acompaniat de muzica DJ-ului Adrian Lozano, un cunoscut DJ rezident în cadrul festivalului Starlite din Marbella. Expoziția este deschisă timp de o săptămână la clubul Ramses, un punct de referință în Madrid, fiind creația faimosului designer industrial Philippe Starck, autorul decorației interioare la importante hoteluri și restaurante din lume.