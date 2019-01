Oriunde in aceasta lume exista pasionati de fotografie. Oameni care se dedica in totalitate acestei arte si incearca sa surprinda in imagini lumea inconjuratoare. Fotografiile si filmarea sunt mai mult decat un hobby. Datorita acestora au aparut meserii noi si, cel mai important aspect este acela ca putem pastra imortaliza momente importante din viata noastra.

Se spune ca o imagine face mai mult decat 1000 de cuvinte. Un adevar pe care nu il poate contesta nimeni. Probabil ca Louis Daguerre, considerat parintele fotografiei, nu isi imagina ce importanta va avea inventia sa asupra lumii.

Anii au trecut, iar evolutia tehnologica a facut dintr-o simpla imagine un mic univers. Daca in trecut, oamenii isi faceau rar fotografii, ele fiind alb-negru, in prezent este ceva banal sa fotografiezi. Ba mai mult, au aparut fotografiile si filmararile 3D – o tehnica oarecum recenta, care a introdus o noua calitate de afisaj. Mai precis, ele ofera „o profunzime de camp” si dau senzatia de realism.

Mai precis, fiecare ochi vede altceva, o alta imagine. Pentru ambii ochi se proiecteaza acelasi cadru, insa el este surprins din perspective diferite.

Istoria filmelor 3D

Filmele 3D au aparut pentru prima data in anii ’50, in cinematografie, in America. Insa, din cauza costurilor prea mari si a nisei neexplorate, acest fenomen a luat sfarsit. Mai tarziu, abia in anii ’80, filmele 3D au inceput sa fie populare.

Filmele 3D au devenit din ce in ce mai reusite in anii 2000, culminand cu succesul fara precedent al prezentarilor 3D ale filmului Avatar, din decembrie 2009 si ianuarie 2010.

Datorita popularitatii ridicate, tot mai multe filme au fost concepute in format 3D. Insa, avand in vedere aceasta tendinta, mai multi specialisti au realizat o analiza a box-office-urilor. Studiile au evidentiat ca punerea in aplicare a prezentarii 3D este aparent un proces invers, fata de cum se credea la inceput.

Mai precis, tehnica descurajeaza oamenii sa meargă la cinematograf. Ce inseamna asta pentru oamenii din productia cinematografica? Mai putini spectatori si, cel mai mare dezavantaj, mai putini bani incasati.

De vina pentru acest declin este pretul biletelor, de cele mai multe ori mai ridicat decat cel pentru un film 2D. De asemenea, unii spectatori s-au plans de dureri de cap si de ochi dupa ce au vizionat filme 3D. Un studiu publicat arata ca, dintre cei care vizioneaza filme 3D, aproape 55% sufera de dureri de cap, greata si dezorientare.

Insa, chiar si asa, tot exista publicul celor care prefera filmele 3D.

Prima productie 3D in Romania a fost difuzata in anul 1977

In Romania, istoria fotografiilor si filmarilor 3D nu este una bogata. Prima productie 3D in Romania a fost difuzata in aprilie 1977, in Bucuresti. Nu era vorba despre un film, ci despre un montaj cu secvente 3D. In anul urmator, a fost difuzat un film 3D in toata regula, la cinematograful Luceafarul (actualul CinemaPro) din Bucuresti. Ochelarii pe care i-au avut spectatorii, atunci, funcționau tot dupa principiul bipolaritatii, ca cei din prezent.

Insa, dupa difuzarea acestor productii 3D, romanii au mai avut de asteptat, pana au putut vedea, din nou, un film 3D. In iunie, 2004, Spy Kids 3-D: Game Over avea premiera in cinematografele de la noi. O productie preponderent pentru copii si adolescenti. Anul 2009 a fost numit de multi „anul 3D in Romania”. Nu mai putin de sapte filme 3D au rulat pe marile ecrane de la noi si nu doar in Bucuresti. In acelasi an a fost lansat Avatar 3D. Un film SF, regizat de James Cameron, care a devenit cel mai vizionat film al deceniului in Romania.

De atunci si pana acum, lucrurile care au legatura cu fotografiile si filmarile 3D in Romania au evoluat. Tehnologia 3D a inceput sa castige din ce in ce mai mult teren si sa fie tot mai prezenta in vietile oamenilor.

Fotografii si filme 3D accesibile oricui?

Acum poti vedea un film 3D acasa, daca ai echipamentul necesar, insa cel mai interesant este ca poti realiza chiar tu fotografii si filme 3D. Totul doar cu telefonul mobil. Intr-adevar, ai nevoie sa descarci o aplicatie speciala, insa din fericire ai de unde alege. Exista nenumarate aplicatii, pentru realizarea imaginilor tridimensionale.

Asadar, putem spune ca fotografiile si filmarile 3D in Romania nu mai sunt un tabu. Cine are un cont de Facebook, isi poate posta fotografiile 3D pe profil, incepand cu octombrie 2018. Insa, doar dispozitivele iPhone cu camera dubla pot realiza aceste imagini, nu toate smartphone-urile.

Practic, daca nu ai banii necesari pentru a iti achizitiona un iPhone care are un suport pentru dual camera, nu poti posta fotografii 3D pe Facebook.

Dispozitivele Apple care pot realiza si posta imagini 3D pe Facebook sunt: iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS şi XS Max. Acestea cu siguranta nu sunt accesibile multor romani, din cauza pretului destul de ridicat.

Filmarea 3D in Romania – un real succes in video mapping

Lasand la o parte acest aspect, fotografiile si filmarea 3D in Romania sunt un real succes cand vine vorba de video mapping. Pentru cei care nu stiu, maparea video este tehnologia de proiectie video cu care poti transforma obiecte diferite intr-o suprafata de afisare. Mai precis, cu ajutorul proiectoarelor profesionale si cu un software specializat sunt realizate iluzii optice, proiectate apoi pe suprafetele cladirilor, ori obiectelor.

Aceasta practica ce utilizeaza tehnicile de cartografiere este folosita de cele mai multe ori in cadrul lansarile de produse noi, ori de catre artistii de muzica electronica. In plus, pe langa maparea video, utilizata in mod special pentru publicitate, fotografiile si filmarile 3D sunt un trend in cadrul evenimentelor.

Intr-adevar, nu exista multi specialisti care fac treaba buna, insa chiar si asa, cererile sunt numeroase. Dar, intervine un mic detaliu. Nu oricine isi permite ca evenimentul sau sa fie filmat in format 3D, pentru ca preturile sunt destul de ridicate, comparativ cu o filmare normala. In plus, pentru a vizualiza filmarile 3D ai nevoie de de ochelari VR. Astfel, putem spune ca fotografiile si filmarile 3D in Romania sunt o mica bataie de cap, pentru multi oameni.

Daca, insa, esti interesat de acest domeniu, si vrei sa realizezi fotografii 3D cu ajutorul telefonului mobil, aplicatia Fyuse iti poate fi un real ajutor. Aceasta este disponibila atat pentru iOS cat si pentru Android.

Speram ca informatiile prezentate in acest articol, privind fotografiile si filmarile 3D in Romania, iti sunt de ajutor. De asemenea, daca ai sugestii sau intrebari, nu ezita sa ne scrii in sectiunea comentarii.

Sursa: seomark.ro/