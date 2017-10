Artistul fotograf german Oliver Mark cunoscut drept „fotograful celebrităţilor” a donat Muzeului Bucovinei una dintre lucrările sale care îl reprezintă pe pictorul Adrian Ghenie, cel mai bine vândut artist plastic român al momentului. Anunţul a fost făcut chiar de faimosul fotograf german într-o conferinţă de presă organizată la Muzeul de Istorie din Suceava instituţia care găzduieşte expoziţia „Oliver Mark-Celebrități”. Alături de acesta s-au aflat directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, directorul Muzeului Naţional din Lichtenstein, Rainer Vollkommer şi preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur. De altfel, prezenţa la Suceava a lui Oliver Mark şi a expoziţiei sale se datorează colaborării între cele două muzee Bucovina şi Lichtenstein. Fotograful german care va sta în judeţul Suceava până pe 28 octombrie a declarat că este pentru prima dată când vine în România însă a arătat că a avut tangenţe cu ţara noastră prin băiatul său care are o prietenă româncă, printr-un artist din Berlin şi prin pictorul Adrian Ghenie. Oliver Mark s-a arătat impresionat de Muzeul de Istorie din Suceava declarând că „este extraordinar ce s-a făcut aici şi foarte valoros cum s-a gândit”. El a subliniat că fotografia lui Adrian Ghenie care a fost făcută în 2014 se potriveşte foarte bine în acest muzeu.

Oliver Mark a dezvăluit faptul că în spatele fiecărei fotografii se ascunde o poveste şi a acceptat să vorbească despre cum a imortalizat-o pe Angela Merkel, cancelarul Germaniei. „În momentul în care am decis să fac o fotografie Angelei Merkel am discutat iniţial cu cei de la Biroul de presă şi am întrebat dacă pot să vin să vizualizez locaţia să văd unde se poate face această fotografie ca să mă pot pregăti cum se cuvine. Am făcut două propuneri şi una dintre ele era o fotografie cu părul în vânt şi şeful de la biroul de presă a zis că nu se poate pentru că se va zbârli părul şi atunci a zis să facem în grădină dar nu era în regulă pentru că de la birou până la grădină ar fi luat deplasarea cam 10 minute. A rămas să facem fotografia într-un foaier. Am mers până acolo ne-am uitat era un tablou foarte mare a lui Franz Ackermann şi am zis să facem fotografia în faţa tabloului astfel că arta şi politica se îmbină întotdeauna. O săptămână mai târziu am venit să creez această fotografie şi atunci mi-am aşezat asistentul în mijlocul tabloului pentru ca lumina să cadă foarte bine pentru ca Angela Merkel să arate precum un pop star”,a relatat Oliver Mark.

Gheorghe Flutur s-a arătat foarte onorat de prezenţa fotograf german şi aşteaptă cu nerăbdare impresiile după ce va vizita judeţul. „Cred că trebuie să lăsăm artistul şi fotografiile domniei sale să vorbească. Parteneriatul cu Muzeul din Lichtenstein ni-l aduce pe unul din cei mai mari fotografi ai momentului cu o galerie impresionantă de fotografii. Sunt foarte bucuros şi onorat că vine în Bucovina. Aştept cu nerăbdare impresiile domniei sale despre zona noastră. Numai cuvinte de apreciere pentru talent şi pasiune. Am văzut şi eu o conferinţă de presă în care fotografiile au mers din ambele sensuri. Să ştiţi că şi în sală avem fotografi buni şi foarte buni şi eu cred că sunt onoraţi să se întâlnească cu Oliver Mark şi cu opera lui”, a declarat Flutur.

Oliver Mark urmează să viziteze Cetatea de Scaun, Muzeul Satului Bucovinean, mănăstirile UNESCO, Muzeul Ion Irimescu din Fălticeni dar şi zonele pitoreşti din judeţ. Intenţia sa este să intre într-o locaţie pitorească şi să fotografieze figurile oamenilor care-i ies în cale. Expoziţia „Oliver Mark-Celebrități” poate fi vizionată la Muzeul de Istorie din Suceava până pe 30 noiembrie.

Această expoziție reprezintă prima prezență a celebrului fotograf în România care va sta la Suceava până pe 28 octombrie.

Sunt expuse 64 de lucrări în diverse formate 100/80cm, 60/50cm, 40/30cm, 23/16cm.

Oliver Mark (născut la 20 februarie 1963 în Gelsenkirchen) este un fotograf german cunoscut pentru portretele sale de figuri internaționale.

Și-a descoperit entuziasmul pentru fotografie la vârsta de nouă ani, când a câștigat primul premiu la un concurs de pictură, o excursie la Jocurile Olimpice de la München.A lucrat în fotografie de modă, printre altele în Burda Fotostudios Offenburg. Din 1991 lucrează ca fotograf independent, inițial în Offenburg. Din 2001 locuiește la Berlin, unde a participat și la seminariile Katharinei Sieverding, la UDK Berlin, cunoscută pentru fotografiile sale de format mare.În 2013, una dintre fotografiile sale a fost premiată la National Portrait Gallery din Londra.

Din anii 1990 a fotografiat personaje cunoscute, devenind faimos cu portretele lui Anthony Hopkins și Jerry Lewis, apoiAngela Merkel, Papa Benedict al XVI-lea,Joachim Gauck, dar și vedete precum Ben Kingsley,Cate BlanchettșiTom Hanks.În galeria personalităților fotografiate intră artiști și fotografi celebri, arhitecți, actori, coregrafi, manageri, politicieni, autori și publiciști, colecționari, oameni din cultură, vedete sportive, avocați, ambasadori, designeri, vedete TV, coregrafi, familii nobiliare, oameni de știință, cosmonauți, lideri religioși etc.

A lucrat pentru revistele Architectural Digest, Rolling Stone, Der Spiegel, Süddeutsche Zeitungsmagazin,Stern, Time, Vanity Fair, Vogue și Die Zeit.

În 2014, Oliver Mark a realizat propria sa revistă cu numele „Oliver – Nutter Artist Fotograf”(Adevărul despre Oliver Mark).

Expoziții (selectiv):

• NATURA MORTA, LIECHTENSTEINISCHES LANDESMUSEUM IN VADUZ 2016-2017

• NATURA MORTA, GEMÄLDEGALERIE DER AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE WIEN, 2017

• IN SZENE GESETZT. AUS PORTRÄTS WERDEN KLEIDER,LINDENAU-MUSEUM ALTENBURG, 2015-2016

• OLIVER MARK. AUS DEN TRÜMMERN KRIECHT DAS LEBEN, KUNSTSAMMLUNG CHEMNITZ 2014

• OLIVER MARK. AUSSENSEITER UND EINGEWEIHTER, PAVLOV´S DOG, BERLIN 2013

• OLIVER MARK’S BLICK AUF LIECHTENSTEINS STAATSFEIERTAGDEN 15. AUGUST 2012, LIECHTENSTEINISCHES LANDESMUSEUM, VADUZ, 2013

• OLIVER MARK – PORTRAITS, NEUER PFAFFENHOFENER KUNSTVEREIN, ILM, 2011

• 7 ARTIST AND 1 NUDE, GALERIE GLORIA BERLIN, 2011

• BERLIN NOW, CAMERA WORK BERLIN, 2009

• DIE ZEIT, ICH HABE EINEN TRAUM, GOETHE-INSTITUT, PARIS, 2008

• PORTRAITS & STILLS, ANNA AUGSTEIN FINE ARTS, BERLIN, 2006

• PORTRAITS, MUSEEN DE LA PHOTOGRAPHIE, MOUGINS/FRANCE, 2002/2003

• PHOTOGRAPHIEN OLIVER MARK, GALERIE IMAGO FOTOKUNST, BERLIN, 2001

• PORTRAITS UND MEMORABILIEN, GALERIE GRAUWERT HAMBURG, 2000

• OLIVER MARK – PORTRAITS, 48 GALERIE SAARBRÜCKEN, 1999