‘Four Weddings and a Funeral’ a fost votat ca fiind filmul pe care britanicii l-ar revedea ce mai des, potrivit un sondaj Google Pixel.

Comedia romantică din 1994 a ocupat primul loc în acest clasament, cu 49% din voturi, devansând producții precum ‘Skyfall’, ‘Harry Potter and the Prisoner of Azkaban’, ‘Monty Python’s Life of Brian’ și ‘Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit.’

Richard Curtis, creatorul peliculei ‘Four Weddings and a Funeral’, a spus, potrivit contactmusic.com: „În aceste momente în care majoritatea dintre noi ne întoarcem la filmele noastre preferate pentru a ne simți mai bine, sunt mai mult decât încântat că ‘Four Weddings and a Funeral’ s-a poziționat pe primul loc în topul filmelor pe care britanicii le-ar revedea cel mai des. Atunci când l-am făcut, nu eram siguri că va fi cineva care va vrea să îl vadă măcar O DATĂ, dar să ne gândim că va fi o plăcere pentru mulți să îl tot revadă…”

Topul 5 Google Pixel al filmelor pe care britanicii le-ar revedea cel mai des:

1. Four Weddings and a Funeral (49%)

2. Skyfall (37%)

3. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (33%)

4. Monty Python’s Life of Brian (26%)

5. Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit (24%)