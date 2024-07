Teatrul Tineretului anunță Premiera spectacolului FRAGMENTE DIN POVESTEA NOASTRĂ, text și regie semnate de Bogdan Zamfir, vineri, 5 iulie, de la ora 19:00, în Sala Mare.

FRAGMENTE DIN POVESTEA NOASTRĂ reunește prezentul și trecutul unui oraș. Personaje și evenimente de ieri și de azi intră în dialog și spun o poveste despre noi: despre provocările relației părinți-copii; despre personalități din Piatra Neamț prea puțin cunoscute publicului larg; despre părinți care pleacă la muncă în străinătate și tineri care, adesea, le calcă pe urme; și despre Ana, care alege să rămână și vrea să facă o schimbare. Câți dintre noi avem puterea să mergem în sens invers față de mulțime? O poveste universală care pornește de la orașul nostru.

BOGDAN ZAMFIR este un actor român de teatru și film, regizor și autor dramatic. Locuiește la Bruxelles și lucrează în spațiul francofon (Belgia și Franța). A colaborat ca actor cu regizorul francez Joël Pommerat, dar și cu regizori precum Christophe Sermet sau Christine Delmotte-Weber. În România, a colaborat cu regizoarea Gianina Cărbunariu și cineastul Radu Jude. În paralel cu activitatea de actor, dezvoltă proiecte ca autor și regizor de teatru. În procesul său de creație, evenimente din realitatea imediată sunt deconstruite și re-asamblate într-un cadru de tip ficțiune-document astfel încât granițele dintre real și teatral să fie cât mai fluide.

Spectacolul face parte din proiectul UNLOCK THE CITY!, finanțat prin Programul Europa Creativă 2021-2027. Acest proiect este dezvoltat de o rețea internațională de teatre, academii și universități, care creează un context de reflecție asupra modului în care artele performative, asociate cu cercetarea științifică, pot contribui la regândirea peisajului din orașele postpandemice.

În perioada 2023-2025, 4 orașe (Anvers, Barcelona, Milano, Piatra Neamț) sunt implicate într-un amplu program care cuprinde activități de cercetare, cursuri educaționale și crearea a 12 producții teatrale semnate de către 10 artiști europeni, invitați să examineze conceptul de „limită” în context urban.

Cele trei spectacolele produse de Teatrul Tineretului Piatra Neamț în cadrul proiectului sunt semnate de artiștii: Irina Moscu, Bogdan Zamfir, Daniel Chirilă.

Partenerii proiectului sunt: Piccolo Teatro di Milano – Teatro D’europa (Milano, Italia), Teatre Lliure (Barcelona, Spania), Teatrul Tineretului (Piatra Neamț, România), Toneelhuis (Antwerpen/Anvers, Belgia), The Academy of Performing Arts in Prague (Praga, Cehia), Østfold University College – Norwegian Theatre Academy (Fredrikstad, Norvegia), Politecnico di Milano (Milano, Italia).

text și regie: Bogdan Zamfir

scenografia: Irina Moscu

lighting design, sound design, video design: Cristian Niculescu

instalație led: Costi Baciu

cu: Cristina Ciulei, Cătălina Eșanu, Gina Gulai, Maria Hibovski, Florin Hrițcu, Andrei Merchea-Zapotoțki, Elena Popa

asistentă de regie: Ioana Gonțea

+12

Durata: 1h 35 min