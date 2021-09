Comuna suceveană Șcheia a înflorit demografic în ultimii ani. Populația s-a dublat practic din 2004 și până în prezent. Dacă în urmă cu 17 ani comuna număra în jur de 6.800 de locuitori acum localitatea numără 13.500. În acest interval de timp au fost oficiate nu mai puțin de 1.081 de casătorii. Au fost căsătorii în care unul dintre soți a fost de naționalitate franceză, turcă, engleză sau moldoveană. Primarul comunei, Vasile Andriciuc, se mândrește cu această creștere demografică și spune că mulți dintre tinerii care au muncit afară au revenit, s-au căsătorit și au dezvoltat afaceri în comună. ”Tinerii și-au făcut case, au înființat societăți comerciale și s-au căsătorit. Cu mândrie pot să spun că am oficiat în calitate de ofițer al stării civile 1.081 de căsătorii. Populația s-a mărit iar an de an s-au mărit și familiile. Asta denotă că suntem o comună din punct de vedere demografic foarte puternică. La acest lucru au contribuit mai mulți factori, economici, sociali, financiari, geografici. Îmbucurător este faptul că s-a ridicat foarte mult din punct de vedere inteletual comuna Șcheia. Fiind în coasta târgului mai toți tinerii au absolvit facultăți, mastere, au societăți, sunt oameni care sunt în posturi cheie în județ și în țară. E o mândrie pentru comună și de ce să nu recunoaștem că ambasadorii comunei Șcheia sunt copiii. Ne lăudăm că elevi care au plecat din școlile din comuna Șcheia au ajuns profesori universitari, asistenți universitari la universități de prestigiu din Capitala României. Trebuie să vedem părțile frumoase nu numai pe cele negative cu care ne luptăm să le îndreptăm. Privind în ansamblu Șcheia este o comună dezvoltată de la resursele umane până la resursele economice”, a declarat Andriciuc.