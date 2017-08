Cu sprijinul On Music, artista lansează primul single din carieră.

O poveste despre „Doi Nebuni” frumoși ce își fac declarațiile de dragoste în felul lor aparte. Videoclipul este, de altfel, o parodiere a relației de cuplu, în care exagerarea vine tocmai ca să întărească legătura puternică a celor doi.

Un el și o ea „exagerat de buni”, ce fac totul „ca la carte” demonstrând „că se poate” să aibă „același univers” în dragoste.

Muzica și textul îi aparțin artistei, ochestrația și producția muzicală fiind realizate în studiourile On Music, de către Cătălin Fântâneanu și Cristian Eberhard. Scenariul si videoclipul sunt semnate de Alex Toma.

Deși este la debut ca artist „solo”, Franny are o activitate artistică bogată, având o serie de colaborări cu artiști din zona underground, numeroase participări în spectacole live și emisiuni TV, premii și distincții obținute la diverse concursuri naționale și internaționale.

Francesca Sârbu(Franny), este absolventă a Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti” – București și studentă la Universitatea Națională de Muzică – București. Este extrem de talentată, stăpânind la perfecțiune arta cântatului vocal, fiind și o pianistă de excepție, dar poate cel mai important lucru pentru cariera ei este faptul că își compune muzica singură fiind și propriul textier.

Întrebată ce îi place cel mai mult să facă, artista a răspuns: „Să scriu muzică pentru idolii mei, să învăț copiii să cânte, dar și să iubească muzica”. Am aflat ulterior că este profesor de pian și canto la o școală de muzică, copiii având în ea un mentor adevărat. Ne-am gândit când are timp pentru toate și i-am adresat întrebarea, răspunsul fiind prompt: „Când iubești ceea ce faci, ai timp pentru tot ceea ce îți propui să realizezi”.

Viitorul sună bine pentru Franny, dar și pentru actualii și viitorii ei fani. Piesa „Doi Nebuni” este in topul producțiilor de gen și cu certitudine o să vă atragă atenția.