Un al treilea convoi de ajutoare în beneficiul Ucrainei, organizat de ministerul francez pentru Europa și Afaceri Externe și ministerul francez de Interne, va transporta în România, la hub-ul european de la Suceava, vehicule și echipamente de intervenție, dar şi alimente. Convoiul este așteptat să ajungă la Suceava vineri seara.

Cu această ocazie vor fi donate serviciului de urgență ucrainean 115 tone de echipamente şi alimente şi 13 vehicule noi. Este vorba despre șase vehicule pentru stingerea incendiilor, modernizate la standardele ucrainene, șase ambulanțe 4×4 și un autovehicul dotat cu aparat mobil de radiologie, în sprijinul echipelor medicale desfășurate pe teren. Echipamentele de urgență oferite includ 36 km de furtunuri de incendiu, 56.000 de litri de lichid folosit pentru combaterea incendiilor de hidrocarburi, precum și peste 20.000 de rații de alimente, reprezentând 40.000 de mese.

Convoiul a plecat din Franța pe 10 mai. Prim-ministrul francez, Jean Castex, şi ministrul pentru Europa şi Afaceri externe, Jean-Yves Le Drian au fost prezenți la acest eveniment special, pentru a-i saluta pe cei 52 de pompieri francezi care însoțesc convoiul.

Aceste vehicule și echipamente au fost finanțate integral grație contribuțiilor a peste 1.000 de autorități locale și a aproximativ cincizeci de companii la fondurile Centrului de criză și sprijin al ministerului pentru Europa și Afaceri Externe.

De la declanșarea conflictului, numai în domeniul securității civile, Franța a oferit Ucrainei 84 de vehicule de intervenții de urgență precum și 214 tone de echipamente, marcând solidaritatea autorităților locale și a companiilor franceze față de poporul ucrainean.

Această operațiune, desfășurată în cadrul Mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene (MPCU), este coordonată de Direcția Generală pentru Securitate Civilă și Managementul Crizelor a ministerului de Interne și Centrul de criză și sprijin al ministerului pentru Europa și Afaceri Externe, în colaborare cu ambasada Franței din Ucraina şi cu sprijinul Ambasadei Franței din România.