Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program pentru Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor” (Dezvoltare Locală), finanţat din Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, a lansat miercuri, 11 septembrie 2019, apelul de propuneri de proiecte „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”.

În total, suma alocată apelului este de 16,000,000 Euro, provenită din Granturile SEE 2014-2021 (85%) şi cofinanţare publică (15%). Această sumă este distribuită în 3 alocări tematice:

1. Proiecte de furnizare de servicii – 10,000,000 Euro 2. Proiecte de dezvoltare a capacităţii centrelor educaţionale / after school / de zi existente şi care lucrează cu un procent ridicat de copii şi tineri romi – 3,000,000 Euro 3. Proiecte de abilitare (empowerment) – 3,000,000 Euro

Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 300,000 euro, iar cea maximă este de 1.000.000 euro.

Proiectele finanţate în cadrul apelului vor contribui la atingerea unuia sau mai multora din următoarele obiective:

1. Creşterea accesului şi a calităţii serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi, în următoarele sectoare:asistenta socială, educaţie, ocupare, sănătate şi locuire.

2. Consolidarea capacităţii centrelor educaţionale / after school / de zi existente care lucrează cu un procentaj ridicat de copii şi tineri romi. 3. Abilitarea romilor. 4. Combaterea oricărei forme de discriminare a romilor.

Solicitanţii eligibili sunt organizaţiile neguvernamentale, entităţile publice şi asociaţiile autorităţilor locale.

În funcţie de alocarea tematică în cadrul căreia sunt depuse, proiectele se vor adresa următoarelor grupuri ţintă:

Persoane şi familii de etnie romă în situaţii de vulnerabilitate, de risc sau confruntându-se cu diverse forme de excluziune socio-economica;

Persoane de etnie romă, în special femei şi tinere rome, cu niveluri scăzute de conştientizare cu privire la drepturi şi participare în viaţa comunităţii;

Experţi şi lideri romi;

Specialişti/voluntari din domeniile educaţiei, sănătăţii, ocupării, serviciilor sociale, administraţiei publice, sectorului ONG, implicaţi în furnizarea de servicii persoanelor de etnie romă;

Membri ai comunităţii aparţinând populaţiei majoritare.

Activităţile eligibile vor fi centrate pe furnizarea de servicii integrate (obţinerea documentelor de identitate, servicii educaţionale, servicii de ocupare, servicii pentru sănătate, îmbunătăţirea condiţiilor de locuit); furnizarea de informaţii persoanelor de etnie romă, în special femeilor şi tinerelor rome, cu privire la modalităţi de afirmare a drepturilor acestora, modalităţi de accesare a serviciilor publice; dezvoltarea capacităţilor individuale ale persoanelor de etnie romă; activităţi de creştere a responsabilităţii şi a capacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice de a fi mai incluzive; activităţi care promovează capacitatea de organizare la nivel local a romilor; formarea personalului şi a voluntarilor care lucrează cu persoane de etnie romă; campanii de creştere a conştientizării pe teme anti-discriminare, ţintind populaţia majoritară, care să promoveze respectarea drepturilor romilor, lupta împotriva antigipsismului, stereotipurilor şi hartuirii; schimburi de bune practici în domeniul proiectului cu entităţi din Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.

Durata recomandată a proiectelor este cuprinsă între 12 şi 36 luni. Termenul-limită de depunere a proiectelor este 18 decembrie 2019.

Informații suplimentare se pot obține de pe site-ul Operatorului de Program, la adresa www.frds.ro, precum și la adresa de e-mail info@frds.ro sau telefon/fax: 021 315 34 15. Răspunsurile care prezintă interes și pentru alți potențiali solicitanți vor fi publicate pe pagina de internet a Programului, sectiunea Intrebari si raspunsuri.

———————————————————

Programul Dezvoltare locală își propune să finanțeze proiecte menite să crească gradul de utilizare a serviciilor sociale de către grupurile dezavantajate și de incluziune socială a copiilor și tinerilor aflați în situații de risc, să contribuie la combaterea abandonului școlar, la dezvoltarea unor măsuri integrate de incluziune a romilor și de combatere a discriminării, să dezvolte capacitatea administrației centrale și locale de a aplica principiile bunei guvernări, respectiv să sprijine punerea în practică a recomandărilor CEDO privind respectarea drepturilor omului în România. Programul are un buget total de 82.352.941 de euro (incluzând cofinanțarea de 15% acordată de Guvernul României).

Detalii specifice despre Programul Dezvoltare locală sunt disponibile pe www.frds.ro, www.eeagrants.ro și www.eeagrants.org.

Despre FRDS

Fondul Român de Dezvoltare Socială a fost înființat în anul 1998, ca organism de interes public aflat sub autoritatea Guvernului României, prin intermediul căruia sunt finanțate proiecte care țintesc reducerea sărăciei, incluziunea socială și dezvoltarea locală. În cei 20 de ani de activitate, FRDS a finanțat peste 1.530 de proiecte de dezvoltare socială, în valoare totală de cca. 130 de milioane de euro. Fondurile administrate de FRDS au provenit în principal de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), cărora li s-au adăugat contribuția Guvernului României și cea a beneficiarilor direcți. Începând cu anul 2013, FRDS a devenit Operator de Program pentru Programul RO10 „Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale”, finanțat prin Granturile SEE 2009-2014, iar din anul 2017 este Operator de Program pentru Programul ”Dezvoltare locală, reducerea săraciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Despre Granturile SEE și Norvegiene

Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021 sunt fonduri nerambursabile acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia pentru reducerea disparităților economice și sociale și pentru consolidarea cooperării celor trei state donatoare cu 15 țări beneficiare din Uniunea Europeană. Fundamentul Granturilor SEE și Norvegiene este Acordul privind Spațiul Economic European (SEE), prin care Norvegia, Islanda și Liechtenstein cooperează îndeaproape cu UE pentru a construi o Europă mai puternică și mai incluzivă. În temeiul acestui acord, Norvegia și partenerii săi din SEE / AELS fac parte din piața internă europeană. Norvegia contribuie la aceasta prin Granturile SEE și Norvegiene. 2,8 miliarde de euro vor fi disponibile în cadrul schemei de granturi pentru perioada 2014-2021 și vor fi distribuite către cele 15 țări beneficiare. Norvegia oferă aproximativ 98% din această finanțare, restul fiind acordat de Islanda și Liechtenstein. Prin intermediul Granturilor SEE și Norvegiene, România beneficiază de 502,5 milioane de euro pentru perioada de programare 2014 – 2021, pentru a finanța proiecte în domenii precum incluziunea socială, sănătatea publică, dezvoltarea afacerilor, consolidarea sectorului ONG, cercetarea și educația, energia regenerabilă, mediul, patrimoniul și schimburi culturale, justiție etc.