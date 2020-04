Primarul comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron, este îngrijorat de situaţia înregistrată la Spitalul Judeţean Suceava şi consideră că poate nu s-ar fi ajuns aici dacă s-ar fi luat măsuri mai ferme la graniţe. Într-o intervenţie telefonică la Radio Top, domnul Fron a spus: „Noi sîntem îngrijorați ca toată lumea din județul Suceava. Eu am foarte mulți prieteni la Spitalul Județean. Chiar ieri am aflat o veste tristă că a murit un coleg de al meu de facultate, soțul doamnei director Chirap, și tatăl ei. Am fost colegi și nu este ușor să treci peste așa ceva. Eu am lucrat cu toate spitalele din județul Suceava. Avem prietenii, avem multe amintiri plăcute. Nu aș vrea să fiu în pielea lor. Mulți judecă acum și dau vina pe cei mici. Eu consider că lucrurile au scăpat de sub control mai sus, la vîrf, în sensul că prima dată trebuia pus un control strict la granițe. Altfel trebuia organizat și nu aveam situația de acum la Suceava”.