O frumoasă pisică sălbatică a fost surprinsă de rangerii din Parcul Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina. ”Bună diMIAUneața din Parcul Natural Gradistea Muncelului-Cioclovina unde rangerii de la administrația acestui parc s-au întâlnit cu o pisicuță sălbatică foarte frumoasă”, au postat cei de la RNP-Romsilva pe pagina de facebook.

Pisica sălbatică este un animal solitar care vânează mai mult noaptea. Are un teritoriu de vânătoare de peste 300 de hectare şi se hrăneşte cu mamifere mici şi păsări.

La maturitate, pisica sălbatică poate avea o greutate de 8 kilograme. Felina poate să ajungă 70 de centimetri lungime, lungimea cozii poate fi de 35 de centimetri.

Chiar dacă seamănă cu pisica domestică, pisica sălbatică are, întotdeauna, fondul cenușiu tigrat cu dungi negre, deosebindu-se de pisica domestică prin mărime, părul mai lung, forma cozii și forma petelor de pe coatele picioarelor. Coada este cilindrică si groasă pana la vârf, prezentând 4-8 inele, din ce în ce mai estompate, care devin incomplete spre baza cozii. Dimorfismul sexual nu este evident.

Credit foto: Administrația Parcului Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina