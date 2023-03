Începutul primavarii a fost și va fi întotdeauna despre femei, este perioada din an în care celebrăm feminitatea și frumusețea. Brandul românesc Femi.Eko lansează în luna martie campania Diversity by Femi.Eko, pentru a pune în valoare frumusețea, diversitatea și unicitatea femeilor. Scopul principal al acestei campanii este de a arăta lumii întregi faptul că frumusețea vine în toate formele, mărimile și culorile, și că nu există o singură definiție a ceea ce înseamnă să fii o femeie frumoasă.

Astfel, 8 femei normale au ales să devină modele pentru o zi, în cadrul ședinței foto Diversity by Femi.Eko. Le-a unit dorința de a-și depăși limitele și de a prezenta frumusețea femeii dincolo strandarde, de tiparele din revistele de modă și social media. Alina, Denisa, Luiza, Grațiela, Andreea, Diana, Lavinia și Anca, au fost modele pentru o zi. Femei frumoase și joviale, diferite ca tipologie, vârstă, mărimi, care au însuflețit cu bucurie produsele menstruale Femi.Eko.

Ele au ales să inspire și alte femei, să se simtă bine în pielea lor, să își poarte cu mândrie și să își arate imperfecțiunile și vergeturile, într-o declarație de iubire față de propriul corp, care este frumos și dincolo de ceea ce normele sociale dictează ca fiind „acceptat”.

Chiar dacă trec lunar prin astfel de momente, pentru multe dintre femei poate părea greu să își expună corpul în public, mai ales, prin a se afișa în lenjerie intimă, a vorbi liber despre menstruație, incontinență, infertilitate, naștere și chiar accidente ce au pus o stampilă pe corpul lor. Cele 8 femei puternice au dovedit că prin acceptarea propriului corp, orice femeie poate depăși barierele sociale, și poate avea încredere în sine și ca urmare poate fi mai împlinită cu sine însăși.

„Femi.Eko este despre fiecare femeie, indiferent de vârstă sau nevoi. Menstruația nu ține cont de frumusețe, ci, pur și simplu, se întâmplă natural, inevitabil și este parte din viața oricărei femei. Incontinența nu este ceva ce alegem, precum și provocările perioadei post-natale. Toate aceste aspecte construiesc femeia modernă, mereu în mișcare, care are nevoie de acceptare a propriului corp, care este în căutare de mai mult confort și care are grija de sănătatea ei și de viitorul Planetei. Pentru că menstruația nu ține cont de normele sociale, de cm, de culoarea părului, etc, Femi.Eko vine împreună cu aceste femei minunate, în luna Femeii să îți aducă aminte că ești minunată așa cum ești, și trebuie să îți iubești corpul pentru că și el te iubește necondiționat. Și pentru că ne dorim să aducem valoare în viața oricărei femei, ca ea să se simtă bine în propriul corp inclusiv la menstruație, în luna martie, am pregătit o campanie cu prețuri speciale la produsele menstruale. Astfel, oferim dreptul oricărei femei să descopere beneficiile lenjeriei intime menstruale, libertatea de mișcare și confortul fizic și mental, care îți mențin sănătatea și oferă corpului o dovadă a iubirii. Noi, la Femi.Eko, credem că diversitatea, este o caracteristica ce ne face speciale, și vrem să normalizam „normalul”, indiferent de forma lui, pentru fiecare dintre noi suntem diferite și frumoase în felul nostru, UNIC.”- Narcisa Christiansen, CEO & Founder Femi.Eko

Iubirea de sine apare atunci când te accepți, te apreciezi și îți ești recunoscătoare ție însăți. Brandul românesc există cu acest principiu, de a te face să te simți confortabil, în echilibru cu tine, oriunde și oricând. Alegând produsele menstruale potrivite, ai toate motivele să te iubești! Femi.Eko: care for you, care for the Planet!

Mai multe detalii despre produsele menstruale reutilizabile pe https://femieko.ro/.

Despre Femi.Eko®

În spatele poveștii Femi.Eko® se afla Narcisa Christiansen născută în România și stabilită în Danemarca din 2016. Povestea produselor ecologice de igienă intimă Femi.Eko® a debutat la începutul anului 2021. Femi.Eko®, un brand care are misiunea de a crea produse menstruale reutilizabile și ecologice, la prețuri avantajoase și ușor de accesat pentru toate femeile, indiferent de educație, salariu sau vârstă. Femi.Eko este despre un corp sănătos și o Planetă fericită.