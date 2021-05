Tablourile sunt obiecte decorative care merita sa fie achizitionate pentru orice locuinta. In cazul in care alegi un tablou pictat manual, valoarea acestuia este si mai mare, autenticitatea fiind un element foarte important, mai ales pentru iubitorii de arta.

Pentru a sti daca acest obiect de arta este potrivit pentru persoana careia vrei sa i-l oferi, gandeste-te care e personalitatea acesteia si astfel vei sti ce i se potriveste.

De ce sa ce sa oferi un tablou pictat

Iata cateva motive pentru care sa iei in considerare achizitionarea unui tablou pictat si oferirea lui drept cadou:

E un cadou versatil

Pentru ca locul unde va amplasa tabloul este important, dar la fel de important este bugetul, poti opta pentru un tablou mai mic daca bugetul tau e restrans. Cu siguranta persoana careia i-l vei darui se va bucura si va aprecia darul. In plus, un tablou de dimensiuni mici poate fi mai usor de integrat in orice incapere.

Modele variate de picturi

De la flori, femei pictate, peisaje de munte sau animale, poti alege dintre nenumarate modele tablouri pictate. Daca persoanei careia urmeaza i-l oferi ii place sa calatoreasca, opteaza pentru un tablou cu un peisaj din zona preferata. Daca are un animat de companie la care tine extrem de mult, poti comanda o pictura a acestuia.

Cadoul potrivit

Un tablou e perfect atat pentru a-l oferi unei persoane dragi, cat si pentru un coleg de serviciu iubitor de arta si frumos ori pentru seful tau. In general, managerilor li se fac daruri mai sofisticate, asa ca, daca un gadget poate sa fie prea costisitor sau deja prea banal, un tablou cu peisaje, modern sau abstract poate fi un cadou mai potrivit.

Un tablou e o investitie

Un tablou oferit in dar nu e un simplu cadou, ci e o investitie pe termen lung. In general, valoarea acestora sporeste in timp, asa ca un astfel de dar nu poate sa fie decat extrem de apreciat. Asadar, tu ce tablou ii vei oferi persoanei dragi la urmatoarea aniversare?

Un tablou colorat iti da o stare de bine

Un tablou plin de culoare poate face minuni in cazul persoanelor care au nevoie de un pic de optimism in viata lor. Opteaza sa oferi o pictura plina de culori vii, un peisaj mirific, pentru ca efectul sa fie cat mai puternic. Inveseleste-ti prietenii oferindu-le astfel de tablouri care le vor smulge un zambet si le vor insenina zilele de fiecare data cand il vor privi.