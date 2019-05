Paul Surugiu-Fuego s-a transformat total! Munceşte enorm, merge în turnee şi are două emisiuni de televiziune, una la TVR 2, cealaltă la Favorit TV. Acum, pregăteşte un mega spectacol la Sala Palatului, primul după 10 ani. Simpaticul artist a recurs şi la o schimbare de look care îl avantajează: a slăbit 20 kg şi şi-a schimbat garderoba, notează click.ro.

“Nu mi-am schimbat înfăţişarea radical, doar că sunt într-o perioadă în care încerc să am grijă mare la felul în care arăt. E un aspect important al vieţii mele şi trebuie să am mare atenţie cu felul în care apar în faţa oamenilor. Asta nu ţine doar de artist, ci şi de omul simplu! Eu am ajuns la 43 de ani, dar am acest avantaj, al aspectului meu mult mai tânăr. Sunt un fel de Cliff Richard ce nu-şi arată cu exactitate vârsta.”, a mărturisit Fuego pentru Click!.

