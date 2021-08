Paul Surugiu-Fuego este fericit că și-a reluat activitatea, iar ziua de naștere, de luni, 23 august, când împlinește 45 de ani, îl găsește așa cum se cuvine, pe scenă! Pentru Fuego urmează un maraton de concerte, iar pe 3 septembrie va organiza expoziția de pictură cu numărul 17. Despre toate acestea, dar și despre viața sa din spatele scenei, artistul a vorbit într-un interviu exclusiv pentru Click!

Click! Ți-ai reluat activitatea. Cum a fost revederea cu publicul?

Paul Surugiu Fuego: Revederea cu publicul este întotdeauna o bucurie, un privilegiu la care nu pot renunța și după care am suferit enorm cât am fost în pandemie și ni s-a răpit acest tip de comunicare. Eu sunt ce sunt azi datorită oamenilor și nimic nu poate egala sentimentul de a fi pe scenă, de a dărui emoții, de a stabili o legătură la sala de spectacol. Ulterior, eu sunt artistul care stă cu orele și dă autografe, povestește cu oamenii și interacționează în mod direct.

Nu doar mie mi-a lipsit asta, ci și publicului. Se simte că oamenii sunt dornici de frumos, de artă, de o legătură directă cu artistul din fața lor. Simt și mai intens fiecare moment și au o dorință mai puternică de a fi parte a poveștii. Așadar, pe scenă eu sunt ca peștele în apă! Acolo e lumea mea, acolo eu dăruiesc parte din mine și iată că de aproape 15 ani, fără întrerupere până în pandemie, aduc publicul la sală, prin țară, care plătește bilet ca să mă vadă și să mă asculte!

Cum te vezi acum, la 45 de ani?

Am fugit mereu de propriile evaluări, pentru că sunt destul de drastic și nu prea găsesc foarte multe lucruri care să-mi placă cu adevărat. Chiar și așa, voi risca un soi de portret al omului ajuns acum la 45 de ani, o vârstă frumoasă, care a adunat în ea numeroase amintiri. Nu am regrete de vreun fel. Nu simt nici o apăsare a ce am lăsat în urma mea și nu îmi este rușine cu nici o etapă a vieții sau a carierei mele. Nu cred să existe vreun lucru profesional pe care să fi vrut să-l fi făcut la un moment dat, bun sau rău, și să nu fi încercat. Asta face parte din structura mea. Sunt un om bătăios, care nu se lasă și care vrea să se lovească singur cu capul de pragul de sus, decât să-i pară rău mai apoi că nu a încercat. Îmi duc anii cu mândrie și cred că am în față un parcurs la fel de bun și armonios ca și cel de până acum. Nu a fost și nu este nimic simplu în ceea ce fac eu. Poate că pare strălucitor și interesant, dar la mijloc sunt multe sacrificii, stres, timp investit, nopți pierdute, vacanțe la care am renunțat, prietenii pe care le-am neglijat și un efort susținut în a face performanță de unul singur. Sunt propriul meu stăpân și-mi place asta foarte tare.

