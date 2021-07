La doar zi după ce și-a făcut din nou apariția în mediul online, Fulgy a revenit cu declarații acide la adresa lui Alex Velea! Fiul Clejanilor susține însă că nu ar fi fost internat la centrul de reabilitare din Grădiștea și că ar fi stat trei săptămâni izolat în casă, pentru a medita la ceea ce i s-a întâmplat, notează click.ro.

Alex Velea este, din nou, incriminat de Fulgy (23 de ani). Nici nu a revenit bine de la centrul de reabilitare, că fiul Clejanilor a și făcut primele declarații. ”Sunt bine, nici nu aveam cum sa fiu altfel. Sunt puțin supărat că nu am permis. Nu pot să mint, oameni buni! Am fost la studio la Alex Velea. S-au consumat acolo THC, iarbă, cannabis. Am lăsat trecutul în urmă, nu vreau să-l mai dezgrop. Mi-am învățat lecția și de data asta, că nu e bine sa te pui cu prostul! Nu-mi doresc decât să fiu lăsat în pace. Voi mai sta în România o perioadă de timp. Gata cu viața de vedetă!”, a declarat fiul Clejanilor, în primul său Instastory, făcut după ce a fost săltat de la domiciliu de Poliție, potrivit sursei citate.

