Fulgy (23 de ani), fiul Vioricăi și al lui Ioniță din Clejani, a fost externat din centrul de reabilitare de la Grădiștea, unde a fost internat timp de două săptămâni, după ce a fost săltat de Poliție de la domiciliu. Acesta și-a făcut din nou apariția în mediul online, postând pe Instagram primele imagini cu el după ce a fost “exilat” în clinica de reabilitare, notează click.ro.

Fiul Vioricăi și a lui Ioniță de la Clejani și-a anunțat revenirea în mediul on line printr-un InstaStory scurt. Aceasta s-a filmat în mașină, cu laptop-ul în brațe și pare gata să ia viața de la capăt, după ce a fost prins drogat la volan. “Fraților, am început și în mașină să am alarmă”, a fost mesajul scurt pe care Fulgy l-a transmis într-un Instastory, potrivit sursei citate.

