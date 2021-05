Scandal monstru în show-biz după ce Fulgy, fiul Clejanilor, a fost prins drogat la volan, în seara zilei de 29 mai. Fiul Clejanilor a dezvăluit că-n seara cu pricina, când a fost depistat că a consumat canabis, se întorcea de la studioul lui Alex Velea, unde a făcut un gratar cu băieții de la Golden Boy Society. “În studiouri de obicei se fumează iarbă. Am stat lângă oameni care fumau, am inhalat”, a dezvaluit fiul Vioricăi și al lui Ioniță din Clejani, potrivit click.ro.

După incidentul de sâmbătă noapte, Dan Manole Constantin Fulgerică, zis Fulgy (23 de ani), a ținut să ofere o reacție la cele întâmplate. Fiul Clejanilor și-a făcut mea culpa într-un video postat pe canalul său de YouTube. “În legătură cu ce s-a întâmplat sâmbătă pot să spun că trăiesc într-o țară coruptă. Eu, sâmbătă, m-am trezit, am mâncat, iar seara la opt am fost la Alex Velea, prietenul meu și al familiei noastre. Am vrut să fac o piesă pentru cățelul meu, Cash. O să urmeze și o piesă cu Alex Velea și Viorica de la Clejani, tot de mine făcută. Am făcut un gratar apoi cu toți băieții de la Golden Boy. Nu pot să spun că m-a turnat nimeni sau că am fost turnat. De obicei în studiouri de fumează iarbă! Toată lumea se droghează în Bucureștiul ăsta, toate cluburile, toate cafenelele, numai pline de consumatori. Nu spun de nimeni nimic, nu spun că cineva m-a pus să mă droghez, totul a fost la simpla mea curiozitate”.

