Războiul din familia Clejanilor pare că se va stinge după ce artiștii au luat, pentru a doua oară, decizia de a-și trimte fiul în Spania, la același centru de reabilitare unde a mai fost internat în urmă cu câțiva ani, atunci când avea probleme cu drogurile. Înainte de plecare, Fulgy a postat pe Youtube un video în care le cere iertare părinților săi și recunoaște că a avut momente când a fost pe punctul să le ia viața, notează click.ro.

“În primul rând îmi cer scuze public părinților mei și regret pentru faptul că în trecut am fost la un mic pas de a le lua viața în urmă cu ceva timp, din cauza consumului meu abuziv de droguri din vremea respectivă, atunci când am fost internat pentru prima oară la spital, ajutat de familia mea deși eu le-am greșit, ei tot m-au iubit, m-au ajutat și m-au sprijinit. Aș vrea să îmi cer scuze tot în mod public întregii națiuni românești pentru că am mințit, negat că nu sunt drogat într-o emisiune televizată la care am participat în trecut”, le-a spus Fulgy, spășit, fanilor săi de pe Youtube, potrivit sursei citate.

