In urma unor studii realizate in Australia dupa incendii, cercetatorii au folosit unele tehnologii si echipamente media de masurare care au demonstrat ca fumul provocat de aceste incendii va afecta intreg globul pamantesc.

Conform cercetarilor efectuate, este de asteptat ca fumul sa faca cel putin un „circuit complet” pe tot globul si sa se intoarca mai apoi spre zona Australiei, au avertizat oamenii de stiinta de la NASA.

Studiind fasiile de fum de la sfarsitul lunii decembrie, agentia spatiala a declarat ca fumul a calatorit deja „pana la jumatatea drumului pe Pamant” si a afectat calitatea aerului in alte tari.

Australia este ravasita de cele mai grave incendii vazute in decenii, cu marea majoritate a tarii devastata de cand a inceput sezonul de foc, la sfarsitul lunii iulie.

Cel putin 28 de persoane au murit la nivel national, iar in statul New South Wales (NSW), mai mult de 3.000 de case au fost distruse sau deteriorate. Autoritatile statului si cele federale se lupta pentru a stapani zilnic flacari masive.

Toate acestea au fost determinate de caldura excesiva si de seceta caracteristica Australiei. Insa multe studii indica schimbarile climatice ca factor care face ca dezastrele naturale sa treaca de la rau la mai rau.

Unde se pot observa deja efectele fumului din Australia?

Pana la 8 ianuarie, fumul strabatuse deja „pana la jumatatea drumului in jurul Pamantului”, a declarat NASA, traversand America de Sud si provocand peisaje celeste prapastioase si rasarituri si apusuri de soare colorate de radiatiile toxice.

Cerul este mai nou portocaliu in aceste zone, iar rasaritul este mai intunecat ca niciodata, in timp ce apusul are o culoare ruginie.

Fumul provenit din incendiile australiene provoaca, de asemenea, „probleme severe ale calitatii aerului” in Noua Zeelanda si intuneca zapada pe muntii tarii, a adaugat NASA.

Ba chiar CNN a raportat la inceputul acestei luni ca ghetarii Fox si Franz Josef din Noua Zeelanda s-au inrosit ca urmare a fumului australian.

„Conditiile fara precedent” de caldura inabusitoare combinate cu seceta au dus la un numar „neobisnuit de mare” de evenimente pyrCbs – furtuni provocate de foc, declansate de o ridicare de cenusa, fum si material arzator – a declarat agentia spatiala.

Evenimentele PyrCbs ofera o cale pentru ca fumul sa ajunga la stratosfera la mai mult de 10 mile in altitudine, iar odata ajuns acolo, fumul poate parcurge mii de kilometri de la sursa sa si poate afecta conditiile atmosferice din intreaga lume, a declarat NASA.

Nicolas Bellouin, un om de stiinta climatica de la Universitatea Reading, a declarat pentru CNN ca, desi nu este neobisnuit ca tipul de particule emise din incendii sa calatoreasca in intreaga lume, concentratia de particule create de incendiile din Australia a fost neobisnuita si ar putea afecta calitatea aerului intr-o multime de alte parti, inclusiv in Chile si Argentina.

„Daca am inceput sa vedem incendii de acest nivel in Australia in fiecare an, sau la fiecare doi ani, atunci impactul asupra calitatii aerului si a climei vor deveni cu siguranta ingrijoratoare, cat si de vizibile”, a spus el.

Sursa foto: New York Times