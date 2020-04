În primul trimestru al acestui an, ANCOM a efectuat 739 de controale pe piața de comunicații electronice și a echipamentelor radio, precum și la furnizorii de servicii poștale. Ca urmare a acestor controale, ANCOM a transmis 27 notificări și a aplicat 105 avertismente şi 60 de amenzi contravenționale, în valoare totală de 351.500 de lei, sumă ce se constituie venit la bugetul de stat. Totodată, în primul trimestru au fost aplicate și sancțiunile în urma campaniei privind respectarea obligațiilor de acoperire cu voce mobilă, acțiune demarată în 2019 și finalizată la începutul acestui an. „Odată cu declanșarea pandemiei, viața tuturor s-a schimbat radical, iar serviciile de comunicații au devenit fundamentul pe care s-a construit noul mod de trai și infrastructura pe care se face digitalizarea. Dacă până acum monitorizarea spectrului de frecvențe radio asigura un spectru curat, fără interferențe care să afecteze buna funcționare a serviciilor de comunicații electronice, acum aceasta a căpătat noi valențe, pentru că știm că orice disfuncționalitate poate afecta profund nu doar activitatea operatorilor, ci și viața de zi cu zi a utilizatorilor. Am continuat și controalele pe piață, acționând mai ales preventiv, cu luarea măsurilor de siguranță și într-un mod adaptat contextului actual ”, a declarat Cristin Popa, Directorul Direcției Executive Monitorizare și Control din cadrul ANCOM.

Piața comunicațiilor electronice

Pe piaţa de comunicaţii electronice, în primele trei luni ale acestui an, ANCOM a efectuat 331 de acțiuni de control, contravenienții primind 27 de notificări, 26 de avertismente și 11 amenzi contravenționale în cuantum total de 150.000 de lei.

Cea mai mare sancțiune, în valoare de 40.000 de lei, a fost aplicată societății Telenes pentru tarifarea incorectă a unor numere cu suprataxă. Alte nereguli sancționate de ANCOM pe piața serviciilor de comunicații electronice s-au referit la încheierea contractelor la distanță în lipsa consimțământului utilizatorilor și la refuzul efectuării portării către un alt furnizor.

În plus față de aceste acțiuni, Autoritatea a finalizat campania privind respectarea obligațiilor de acoperire cu voce mobilă, mai multe detalii privind rezultatele acesteia fiind disponibile aici.

Piața echipamentelor radio și compatibilitate electromagnetică

Pe piața echipamentelor radio și compatibilității electromagnetice, ANCOM a efectuat 268 de acțiuni de control, fiind aplicate 47 de avertismente și 34 de amenzi în valoare totală de 158.500 de lei.

Monitorizarea spectrului de frecvențe radio

Monitorizarea spectrului de frecvențe radio este o activitate care se face permanent, cu stațiile de monitorizare aflate în dotarea Autorității, urmărindu-se atât susţinerea procesului de gestionare eficientă a spectrului, cât şi respectarea obligaţiilor cuprinse în licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, licențele de emisie, autorizaţiile de asignare a frecvenţelor, precum și în autorizațiile tehnice sau în reglementările din domeniul comunicaţiilor electronice care utilizează spectrul radio. Monitorizarea se face în baza unui plan anual de monitorizare, dar și ca urmare a sesizărilor primite din partea utilizatorilor de servicii de comunicații electronice.

În primul trimestru al anului 2020, ca urmare a celor 61 de sesizări de interferențe prejudiciabile primite de Autoritate, au fost identificate și eliminate 63 de surse de interferențe. Din cele 61 de sesizări, 9 sunt în curs de rezolvare, fiind primite în ultima parte a perioadei de raportare.

Majoritatea interferențelor au avut ca sursă amplificatoare de semnal GSM/UMTS/LTE, telefoane sau alte echipamente de tip DECT 6.0, dar au existat și surse precum dispozitivele de identificare prin radiofrecvență (RFID), utilizate pentru barierele parcărilor sau porțile garajelor, rețelele radio locale (RLAN), echipamente de rețea CATV, precum și radiații ale echipamentelor și instalațiilor fixe (perturbații electromagnetice).

Piața serviciilor poştale

ANCOM a efectuat în primul trimestru al acestui an un număr de 140 de acțiuni de control la furnizorii de servicii poștale, fiind aplicate 32 de avertismente și 15 amenzi contravenționale în cuantum de 43.000 de lei, fiind frecvent constatată nerespectarea obligațiilor impuse prin regimul de autorizare generală.