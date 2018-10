Momente emoționante la Primăria comunei Șcheia. Un funcționar cu 45 de ani de activitate neîntreruptă la Primărie care a schimbat de-a lungul timpului nu mai puțin de 17 primari a ieșit la pensie la limită de vârstă. Este vorba de Sava Gheorghe care în ultimii ani de activitate a îndeplinit funcția de ofițer de stare civilă. Colegii în frunte cu primarul Vasile Andriciuc i-au organizat o retragere festivă chiar de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstice. Sava Gheorghe a primit din partea colegilor un tort cu mesajul ”45 de ani- La mulți ani Ghiță” și un stilou personalizat iar din partea celor 6.800 de femei din comună un mare buchet de flori.

”Perseverența, seriozitatea, punctualitatea, dragoastea pentru comuna Șcheia, dragostea pentru semenii din comună, mă face să-i spun un sincer ”mulțumesc Ghiță”

În cuvântul său primarul Vasile Andriciuc a ținut să sublinieze din start că ”este o zi a de mare sărbătoare pentru comuna Șcheia„ și să arate că ”domnul Ghiță” s-a angajat ca funcționar în cadrul Primrăiei Șcheia în data de 7 septembrie 1974. ”Nu întâmplător am găsit de cuviință să-i respectăm activitatea de 45 de ani făcându-i un tort și să-i spunem din tot sufletul ”La mulți ani Ghiță”, a spus Andriciuc. El a arătat că ”domnul Ghiță” este un exemplu pentru toți pentru modul în care și-a îndeplinit activitatea de funcționar public. ”Perseverența, seriozitatea, punctualitatea, dragoastea pentru comuna Șcheia, dragostea pentru semenii din comună, mă face să-i spun un sincer mulțumesc Ghiță. Ești un exemplu pentru comună atât ca cetățean cât și ca funcționar public”, a spus primarul. El a adăugat că în cei 45 de ani de activitate Sava Gheorghe a deținut mai multe funcții pornid de la funcționar principal, referent, secretar și ofițer de stare civilă. ”Tot ce se poate spune despre un funcționar public în toate domeniile de activitate într-o comună se întruchipează în activitatea de 45 de ani a domnului Sava Gheorghe”, a spus Andriciuc.

Sărbătoritul a primit din partea colegilor un tort și un stilou personalizat iar din partea femeilor din comună un mare buchet de flori

Statistica arată că Sava Gheorghe a întocmit în cei 45 de ani de activitate 713 acte de naștere, 3.312 acte de căsătorie, 3.628 acte de deces, 23 de schimbări de nume, 2.788 eliberări de certificate de stare civilă, 28.080 de înregistrări de corespondență. ”Aceste statistici mă îndreptățesc încă o dată să-i mulțumesc domnului Ghiță pentru activitatea lui de 45 de ani în comuna Șcheia și în semn de respect colegii au găsit de cuviință să-i înmâneze pentru profesionalismul de care a dat dovadă un stilou personalizat cu cutia de depozitare pe care este scris ”ofițer stare civilă Sava Gheorghe comuna Șcheia”, a spus Vasile Andriciuc. El a vorbit și de latura familială a sărbătoritului precizând că Sava Gheorghe are o familie frumoasă cu doi copii din care unul polițist la IPJ iar celălalt întreprinzător în București. ”Este exemplu pentru noi pentru că este un familist convins. A adus pe lume doi copii, i-a educat, i-a pregătit pentru viață. Ori de câte ori o să am posibilitatea o să pomenesc la superlativ despre familia Sava, despre funcționarul Sava Gheorghe care este un om deosebit, un om care pe lângă faptul că a îndeplinui 45 de ani atribuții de funcționar public este și omul care și-a făcut datoria față de comună”, a menționat primarul de Șcheia.

Andriciuc: ”Rămâi Ghiță la sufletul primarului. Timp de 14 ani ai fost pentru mine un funcționar public adevărat, un om care a pus umărul la greu”

Vasile Andriciuc i-a înmânat sărbătoritului buchetul de flori din partea celor 6.800 de femei din comună în semne de respect și considerație cu mesajul ”ați iubit foarte mult viața și ați iubit foarte mult femeile”. ”Despre activitatea domnului Ghiță se poate vorbi foarte mult. Trag linia și spun atât: domnule Ghiță mulțumit pentru totl vă dorim viață lungă și frumoasă și ori de câte ori simți nevoia să vii la Primărie ușa îți este deschisă. Dacă nu ai cheia. Rămâi Ghiță la sufletul primarului. Timp de 14 ani ai fost pentru mine un funcționar public adevărat, un om care a pus umărul la greu și care a făcut ca toate activitățile unei primării să se desfășoare în condiții de normalitate. Faptul că Șcheia este acum pe un drum lin se datorează și domnului Ghiță”, a spus Andriciuc.

Sava Gheorghe: ”Mulțumesc colectivului care m-a ajutat în activitate iar dumneavoatră domnule primar vă mulțumesc că m-ați acceptat și m-ați chemat și când nu trebuia să mă chemați la serviciu și sâmbăta și duminica”

Copleșit de emoție Sava Gheorghe a ținut să le mulțumească tuturor pentru acest moment deosebit. ”Vă mulțumesc tuturor colectivului care m-a ajutat în activitate iar dumneavoatră domnule primar vă mulțumesc că m-ați acceptat și m-ați chemat și când nu trebuia să mă chemați la serviciu și sâmbăta și dominica. Succes în activitate Consiliului Local și colegilor”, a spus ”domnul Ghiță”. La final toți au ciocnit cu sărbătoritul un pahar cu șampanie.