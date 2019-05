Fundația Comunitară Bucovina (GI) și Asociația Help and Advice organizează duminică, 30 iunie, evenimentul sportiv OSF START BUCOVINA 2019, semimaratonul faptelor bune aflat la prima ediție sub egida OSF Global Services. OSF START BUCOVINA este o cursă urbană în care se aleargă pentru o cauză nobilă: susținerea tinerilor sportivi talentați și cu situații financiare precare.

Evenimentul constă în trei probe de alergare urbană, respectiv: proba de semimaraton – 21 km proba de cros – 10 km și cros popular – 5km.

Elementul de noutate al OSF START BUCOVINA 2019 este dat de faptul că include un tarseu 100% sigur pentru persoanele cu dizabilități care vor putea participa singure sau cu ajutorul unui însoțitor.

”Semimaratonul OSF START BUCOVINA 2019 reprezintă un prim pas către înființarea și consolidarea Fundației Comunitare Bucovina, un proiect prin care ne propunem să oferim suport pentru alte cauze și proiecte ale județului Suceava. Platforma actuală găzduiește și celelalte proiecte susținute în cadrul acestui eveniment sportiv, respectiv „Bicicletă de fapte bune” a lui Radu și fabrica de talente a domnului antrenor Andu Vornicu și anume „Clubul de box CSM” Suceava”, se menționează în comunicatul Grupului de Inițiativă al Fundației Comunitare Bucovina.