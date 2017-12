După ce, în 2016, Fundația FARA a aniversat 25 de ani și 5000 de zâmbete aduse pe fețele copiilor în dificultate din România, acum, aniversează două decenii de când a deschis prima casă de tip familial în Suceava, Casa Sf. Nicolae.

De 20 ani, Casa Sf. Nicolae și-a deschis porțile și a devenit ”acasă” pentru primii copii (abandonați). ”Acasă” pentru ei este locul unde sunt îngrijiți, ascultați, ajutați să-și găsească un rost în viață și unde știu că vor găsi mereu o familie.

”Este prima casă de tip familial pe care Fundatia FARA a deschis-o în România. Nu a fost simplu să construim totul de la zero, mai ales că atunci, în anii 90, nu existau modele de bune-practici în Romania, trebuia să specializăm o echipă și să învățăm pe parcurs. Două decenii mai târziu, am bucuria sa vad nu doar că am reușit, ci chiar am putut replica acest model și lângă București unde avem o casă asemănătoare!”, a declarat Jane Nicholson, Președintă a Fundației FARA.

Pe parcursul celor 20 de ani, 36 de copii au locuit în Casa Sf. Nicolae (https://www.faracharity.ro/programe/case-tip-familial-copii/casa-sf-nicolae). Acum, aici locuiesc 12 copii cu vârste cuprinse între 11 și 26 de ani.

De la deschiderea Casei Sf. Nicolae, Fundația FARA a inițiat și alte proiecte sociale în județ. În prezent, activează două centre de recuperare pentru copii cu nevoi speciale (în Fălticeni și Suceava – https://www.faracharity.ro/programe/centre-de-terapie-pentru-copii-cu-dizabilitati), trei locuințe protejate pentru tineri cu dizabilități (în comunele Fântâna Mare și Cacica https://www.faracharity.ro/programe/locuinte-protejate-tineri-dizabilitati ), un program de Eradicare a sărăciei prin educație pentru 200 de copii din familii fără posibilități (comunele Baia și Preutești – https://www.faracharity.ro/programe/educatie-si-sprijin-social ) și, cel mai recent, un Centru de tranzit pentru tineri aflați în dificultate, tip Foyer (Suceava – https://www.faracharity.ro/programe/programul-fara-foyer ).

Aniversarea a 20 de ani de activitate a Fundației FARA în Județul Suceava va fi marcată printr-un Concert ce va avea loc vineri, 8 dec, ora 19.00, la biserica romano-catolică „Sf.Ioan Nepomuk”, din Suceava. La concert vor participa atât prietenii Fundației FARA, cât și angajați sau beneficiari ai programelor pe care Fundația le-a dezvoltat în județ.

Printre invitați vor fi și foștii rezedenți ai Casei, tineri care duc acum o viață independentă.

Programul Concetului Aniversar:

– Grupul vocal „Poco Crescendo”- dirijor prof. Iulia Buraciuc

– Ștefan Costandache – chitară

– Cvartetul vocal „Cantabile”

– Lacramioara Crețu – oboi, acompaniata de Johannes Onesciuc – pian

– Grupul folk „Simbol”, indrumat de prof. Valentin Ianos

Partenerii evenimentului vor fi Colegiul de artă „Ciprian Porumbescu” și Casa de Cultură a Studenților.

Fundația FARA este o organizație de caritate, înregistrată și acreditată atât în Marea Britanie, cât și în România, care desfășoară anual activități de protecție socială pentru peste 500 de copii și tineri (parte dintre ei cu dizabilități) care sunt lipsiți de grija familiei naturale sau care provin din familii fără posibilități. Programele FARA se desfășoară în județul Suceava, București, Popești-Leordeni județul Ilfov și Satu Mare. Patronii Fundației sunt ASR Prințul de Wales și soprana Felicia Filip. 85% din cheltuielile Fundației sunt susținute de activități de strângere de fonduri din Marea Britanie.