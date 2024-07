Fundația Progress anunță lansarea ediției 2024 a proiectului „Rețeaua Fetelor Neînfricate”, care își propune să împuternicească peste 1.000 de adolescente și preadolescente din România și Republica Moldova.

Proiectul este prezent în 25 de județe, având 73 de cluburi active în România, cu 678 de fete participante, și 73 de cluburi active în Republica Moldova, cu 621 de fete participante.

Evenimentul de lansare a avut loc într-un cadru de întâlnire și dialog, promovând empatia și colaborarea pentru a sprijini dezvoltarea fetelor încrezătoare și pregătite pentru viitor.

Fundația Progress marchează astăzi lansarea ediției 2024 a proiectului „Rețeaua Fetelor Neînfricate”, un program destinat împuternicirii și educării a peste 1.000 de adolescente și preadolescente, pentru a le ajuta să facă față provocărilor viitorului. Proiectul abordează probleme critice precum violența verbală și anxietatea, oferind tinerelor informații esențiale prin activități educative și creative.

Proiectul, care se adresează tinerelor cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani, vine ca răspuns la rezultatele unei cercetări realizate pe un lot de conveniență de peste 100 de respondente. Studiul relevă că 53% dintre aceste fete sunt victime ale violenței verbale, 39% sunt frecvent jignite sau disprețuite, iar 47% se gândesc cu îngrijorare la viitorul lor. „Rețeaua Fetelor Neînfricate” își propune să abordeze aceste probleme printr-un parcurs educațional completat cu informații esențiale care nu sunt acoperite în mod tradițional la școală.

Evenimentul de lansare a „Rețelei Fetelor Neînfricate” a avut loc pe 25 iulie 2024, la București, și a oferit un cadru de întâlnire și dialog între inițiatori, beneficiare și persoane relevante din spațiul public care doresc să se implice activ în susținerea fetelor neînfricate. Scopul evenimentului a fost acela de a transforma fiecare participant într-un aliat al adolescentelor vulnerabile, promovând empatia, mentoratul și inspirația reciprocă.

„În cartea sa despre capacitarea fetelor și femeilor, ”A Moment of Lift”, Melinda French Gates spune că procesul prin care tinerele devin mai puternice are cel puțin două premise: prima ar fi să poți spune NU iar prin asta să provoci cutumele și tradițiile, iar a doua ar fi ca adolescentele să schimbe modul în care se privesc pe ele însele. Rețeaua Fetelor Neînfricate provoacă normele sociale cu mult curaj, iar activitățile pe care le desfășoară participantele noastre în bibliotecile publice contribuie la crearea unei imagini mai bune, mai puternice, mai asertive de sine. Știm deja că această abordare funcționează și ne dorim ca 1300 de membre ale rețelei să se lase inspirate și să inspire generații care să contribuie la binele nostru comun.”, a declarat Dr. Camelia Crișan, CEO al Fundației Progress.

Prin sesiuni interactive, discuții inspirate și activități de networking, evenimentul a consolidat o comunitate unită și dedicată creșterii respectului de sine și împuternicirii adolescentelor din mediul rural. Evenimentul a servit ca un punct de plecare pentru inițiative de mentorat și suport continuu, încurajând o colaborare strânsă între toți participanții în vederea dezvoltării unei generații de fete încrezătoare și bine pregătite pentru viitor.

La eveniment au fost prezente femei de succes din mai multe domenii, cum ar fi jurnalism, social media, business și sport.

„Prin participarea la proiectul „Rețeaua Fetelor Neînfricate” am descoperit că pot fi mult mai curajoasă decât eram înainte, pot să-mi susțin părerea și că dacă eu am încredere în mine, asta e cel mai important. Consider că este esențial ca fiecare dintre noi să facem parte dintr-o comunitate, pentru că ne dezvoltăm împreună învățând lucruri unii de la ceilalți.”, a declarat Alexandra, 14 ani, beneficiară a proiectului Rețeaua Fetelor Neînfricate.

Derulat prin biblioteci publice, proiectul oferă educație în domenii precum sănătatea, identitatea personală, anxietatea, comunicarea asertivă, bullying-ul, discriminarea, cetățenia activă, independența financiară, meseriile viitorului, fake news și fact-checking, încălzirea globală, traficul de persoane și abuzurile sexuale asupra minorilor. Temele sunt prezentate de specialiști în domeniu sub formă de podcasturi, iar informațiile sunt consolidate prin activități creative și jocuri. La finalul programului, fetele vor organiza un eveniment civic pentru a adresa o nevoie comunitară identificată de ele.

În cadrul proiectului „Rețeaua Fetelor Neînfricate”, sunt active 73 de cluburi în România, dintre care 29 avansate și 44 începătoare, și 73 de cluburi în Moldova, toate începătoare. Numărul total de fete participante este de 678 în România (247 în cluburi avansate și 431 în cluburi începătoare) și 621 în Republica Moldova.

Pentru mai multe informații despre proiect, urmăriți website-ul www.progressfoundation.ro și pagina de Facebook https://www.facebook.com/progressfoundation.ro/.