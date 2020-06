Fundația Romania Dezvoltata anunţă programul „Bursa de elev online”, prima ediție, 2020, pentru elevii cu varsta cuprinsa intre 2 si 18 ani ce participa la orele de curs organizate in mediul online de catre institutia de invatamant la care este inscris.

Bursa de elev online reprezinta un ajutor lunar in valoare de 300 de lei pe o perioada determinata de timp (intre 3 si 12 luni). Sprijinul financiar oferit minorului determina participarea acestuia in continuare la cursurile organizate in mediul online.

Program depunere aplicatii: 01.06.2020 – 01.08.2020

Pot participa: persoanele cu varsta maxima de pana la 18 ani ce sunt inscrise la o institutie publica de invatamant si participa la cursurile organizate in mediul online.

Sprijinul financiar se acorda doar in conditiile in care minorul este activ la toate orele de curs si isi indeplineste cu succes sarcinile de elev, nu detine mai mult de 2 corigente.

Mai multe detalii despre programul „Bursa de elev online” și formularul de înscriere se pot gasi pe site-ul www.fundatiaromaniadezvoltata.ro Termenul final pentru depunerea solicitărilor este 1 august 2020.