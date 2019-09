Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că este in curs de realizare Documentatia pentru „Reabilitare Parc Sipote, Studiu de fezabilitate si Proiect tehnic „pe fonduri europene, de la Cetatea de Scaun pana jos la Mc.Donalds. ”Voi propune proiectantului sa prinda în proiect montarea unui funicular, aproximativ ca cel din imagine, (avand in vedere că telegondola nu a putut fi montată pentru că distanța este prea scurtă, de jos până sus la cetate). De asemenea sus, pe platou, in parcarea primariei, sa amenajam parcarea si sa montam o Roată Panoramă, de inaltime medie, cu 30 de cabine, iluminata pe timp de noapte, aproximativ ca cea din imagine care este montată în orasul Olbia din Sardinia, de unde se poate admira panorama orașului. Iar in partea de jos(in spate la cladirea Mc.Donalds), să ne arătăm iubirea fata de oras, (cum vedem in multe locuri in tara si din strainatate) cu inscriptia Ador Suceava, care va fi iluminata pe timp de noapte”, a explicat Lungu, care a adăugat că așteaptă părerea sucevenilor.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating