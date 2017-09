Furtunile de azi-noapte au culcat la pămînt 30.000 de metri cubi de lemn în pădurile Direcției Silvice Suceava. Șeful instituției silvice, Sorin Ciobanu, a declarat că doborîturile s-au consemnat la Broșteni, Crucea, Iacobeni, Dorna Candrenilor, Cîrlibaba, Pojorîta, Falcău și Brodina. El a precizat că, astă vară, furtunile au doborît o cantitate de 130.000 de metri cubi de material lemnos. Lemnul va fi valorificat prin licitație.

