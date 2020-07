Furtuni și ploi torențiale au lovit zona de munte a județului Suceava în această după amiază. Potrivit informațiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, cinci curți au fost inundate în localitatea Ostra iar o casă a luat foc de la un trăsent în satul Negrileasa, comuna Stulpicani. ”Misiunile sunt în dinamic și vom reveni cu detalii” a transmis Găleată.

La stingerea incendiului din satul Negrileasa au intervenit pompierii militari si cei de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, cu 4 autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD.

Update:

Inundații s-au produs și la Ostra acolo unde pompierii militari intervin pentru scoatarea apei din curți.

De menționat că la Stulpicani dau o mână de ajutor si reprezentantii Primăriei Ostra, cu utilaje, care au decolmatat podetele colmatate si au dat drumul la ape. Un echipaj de la Stulpicani a plecat în sprijin la Pleșa.