Echipa Colegiului Naţional “Nicu Gane” Fălticeni şi-a încheiat aventura în sezonul 2017/2018 al Campionatului Naţional de futsal U19. Formaţia condusă de Marcel Irimie a ieşit din competiţie după ce a pierdut ambele meciuri disputate la turneul semifinal: 5-7 cu Târgu Secuiesc şi 5-6 cu gazdele de la Odorheiu Secuiesc.

Marcel Irimie şi-a felicitat jucătorii pentru dăruire, dar nu şi-a putut ascunde dezamăgirea faţă de maniera în care au fost arbitraţi fălticenenii la Odorheiu Secuiesc.

“Întotdeauna am fost fair-play şi am părăsit parchetul cu capul sus indiferent de rezultat. Am apreciat munca adversarilor şi nu am comentat decizile arbitrilor. De data asta însă, am fost victimele unor aşa-zişi arbitri, care nu au ţinut cont că o echipă a muncit un an de zile pentru a ajunge aici. Este foarte greu pentru nişte copii să înţeleagă de ce, la un turneu semifinal, echipa gazdă are nevoie de un asemenea ajutor pentru a elimina o echipă nou-înfiinţată. Îi felicit pe băieţi pentru efort. Au luptat până în ultima secundă”, a precizat Marcel Irimie.

“Nicu Gane” a mizat pe urmatorul lot: Blănariu, Năstase, Sava, Simion, Jora, Tudosă, Pintilei, Gagiu, Şoldan, Cl. Cristea, Cip. Cristea, Botezatu şi Dolceanu.

Aflată la primul sezon de activitate în futsalul românesc, echipa fălticeneană a ajuns la turneul semifinal, după ce a trecut la barajul de calificare, cu scorul de general de 17-5, de formaţia CSM Politehnica Iaşi.