La sfârșitul săptămânii trecute, sala de sport din Putna a fost gazda turneului final al ediției a cincea a Campionatului Județean de Futsal, o competiție organizată de Asociaţia Judeţeană de Fotbal, care are scopul de a ţine în priză echipele din Ligile a IV-a şi a V-a în pauza dintre tur şi retur. După cele patru turnee zonale, opt din cele 20 de echipe s-au calificat la turneul final, unde au fost împărțite în două grupe. Trofeul a fost câștigat în acest an de echipa Viitorul Negostina, care s-a impus în finală cu scorul de 2–1 în fața celor de la Recolta Fântânele.

„A fost o ediție mult mai echilibrată decât precedentele, cu multe scoruri strânse. Viitorul Negostina a câștigat meritat trofeul din acest an. Îi felicit pe cei de la Negostina și le urez succes mai departe dacă se va concretiza proiectul federației prin care vor ajunge în Cupa României de Futsal. Mulțumesc Primăriei Putna, domnului primar Gheorghe Coroamă și viceprimarului Cristian Aanei pentru sprijinul acordat în buna desfășurare a competiției, dar și firmei Ayan Construct din Suceava pentru implicarea în acest Campionat Județean de Futsal”, a decalarat președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava, Ciprian Anton.

Precedentele patru ediţii ale Campionatului Judeţean de Futsal au revenit formaţiilor Bucovina II Rădăuţi, Viitorul Adâncata, Viitorul Liteni şi Stejarul Cajvana.

Rezultatele din grupe la turneul final

Voinţa Zvoriştea – Viitorul Valea Suhei 5–3

Recolta Fântânele – Unirea Horodnic De Sus 4–3

Stejarul Cajvana – Balada Ciprian Porumbescu 5–6

Siretul Dolhasca – Viitorul Negostina 3–4

Voinţa Zvoriştea – Recolta Fântânele 2–4

Viitorul Valea Suhei – Unirea Horodnic De Sus 6–4

Stejarul Cajvana – Siretul Dolhasca 3–4

Balada Ciprian Porumbescu – Viitorul Negostina 4–3

Voinţa Zvoriştea – Unirea Horodnic De Sus4–3

Recolta Fântânele – Viitorul Valea Suhei 2–2 (3–4)

Stejarul Cajvana – Viitorul Negostina 1–6

Siretul Dolhasca – Balada Ciprian Porumbescu 5–5 (6–7)