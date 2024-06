Gabi Bădălău a oferit recent un interviu emoționant în podcastul cu Nasrin, unde a vorbit deschis despre relația sa cu copiii și impactul pe care divorțul de Claudia Pătrășcanu l-a avut asupra acestora. În timpul discuției, Gabi s-a arătat vizibil emoționat, reflectând asupra responsabilităților sale de tată și asupra legăturii speciale pe care o are cu cei doi băieți, notează click.ro.

„Cel mai minunat și cel mai unic sentiment este să fii tată. De-asta m-am și emoționat, sunt și foarte încărcat în perioada asta. E un sentiment de împlinire”, a declarat Gabi Bădălău, conform sursei citate. El a mărturisit că a devenit tată la 25 de ani și că acum conștientizează mult mai profund responsabilitatea sa față de copii.

Deși copiii își doresc să-și vadă părinții împreună, Gabi a explicat că nu a putut să rămână într-o relație cu Claudia Pătrășcanu, deoarece nu era fericit. „Eu nu am putut să am o relație cu Claudia și mai sunt familii de genul, <împăcați-vă pentru copii>, dar copiii cresc. Și m-am pus și pe mine pe primul loc. Am tot respectul pentru Claudia, dar nu am cum să stau cu o femeie, dacă nu sunt fericit, dacă nu am liniște cu ea. Nici măcar pentru copii. Nici pentru copiii mei nu am putut să rămân cu ea”.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/primetime/gabi-badalau-in-lacrimi-copiii-il-vor-impacat-cu-2371184.html