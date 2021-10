Gabi Bădălău a intervenit în scandalul dintre actuala iubită, Bianca Drăgușanu și fosta soție, Claudia Pătrășcanu! Cele două au pornit un război în declarații, care era gata să se lase cu citații la tribunal, potrivit click.ro.

Claudia Pătrășcanu a acuzat-o pe Bianca, iubita lui Gabi Bădălău de un an de zile, că ar trăi pe banii copiilor ei. La rândul ei, Bianca Drăgușanu a amenințat-o pe solistă cu judecata, precizând că nu ea i-a luat bărbatul! În tot acest amalgam de acuzații și injurii ale celor două femei din viața afaceristului, Gabi Bădălău a luat poziție.

„Nu vreau să fac un circ. Vreau să-i mulțumesc Claudiei pentru că după doi ani si ceva și-a dat seama că trebuie să facem lucruri frumoase pentru copiii noștri. Nu Bianca ne-a despărțit, eu am cunoscut-o după un an și jumătate. Nimeni nu și-a permis să îmi ia telefonul și să scrie de pe el, deci mesajul trimis este trimis de mine. Iar relația pe care o am cu Bianca Drăgușanu mă privește doar pe mine”, a mărturisit Gabi Bădălău, intrat în direct la „Xtra Night Show”, conform sursei citate.

Bianca Drăgușanu a intervenit și ea în emisiune și i-a propus Claudiei să facă pace.

