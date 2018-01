Pe 23 septembrie 2017, Gabriela Cristea a devenit mămica unei fetițe minunate, pe care o va boteza Bella Victoria Margot. Cu o săptămână înainte să nască, mai precis pe 18 septembrie, i-a predat ştafeta Biancăi Drăguşanu, care a înlocuit-o la cârma emisiunii ”Te vreau lângă mine”, de la Kanal D. Luni, 8 ianuarie, telespectatorii s-ar fi aşteptat să o vadă pe Gabriela pe post, iar de aici au apărut zvonurile că şi-ar fi încheiat socotelile cu locul de muncă. Nimic mai fals. Vedeta a lămurit, în exclusivitate pentru Click!, toată situaţia.

Click!: Începem anul cu o veste șoc. Oamenii se îngrijorează că nu ați apărut în ediția de luni (8 ianuarie) a emisiunii ”Te vreau lângă mine”.

Gabriela Cristea: Nu a fost niciodată vorba să mă întorc în ianuarie, nu am discutat niciodată momentul revenirii mele, pentru că atunci când ai un copil, nu te poți gândi la cariera ta foarte repede. Eu mă aflu în concediul post natal.

