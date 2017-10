Naționala de handbal masculin a României a pierdut ambele partide disputate cu Portugalia în stagiul de pregătire de pe terenul echipei lusitane. Dacă în primul joc românii au cedat cu 24-29, în cel de-al doilea au fost învinși cu scorul de 27-22 (14-10), la Moimenta Da Beira.

În a doua partidă, pentru echipa României, antrenată de spaniolul Xavier Pascual Fuertes, au marcat Alex Csepreghi și Demis Grigoraș, câte 4 goluri, Valentin Ghionea 3, Javier Humet 3, Radu Lazăr 2, Vencel Csog 2, Robert Militaru 2, Chike Onyejekwe 1, Gabriel Bujor 1.

Pentru lusitani au înscris Pedro Portela 6 goluri, Gilberto Duarte 6, Fabio Magalhaes 5, Diogo Branquinho 2, Rui Silva 2, Tiago Rocha 2, Alexis Borges 2, Fabio Antunes 1, Carlos Martins 1.

Tricolorii se pregătesc pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2019, urmând să joace în ianuarie în grupă cu Ucraina, Italia și Insulele Feroe, meciurile fiind programate la Bolzano (Italia).

La această acțiune a selecționatei României au fost prezenți și doi dintre cei mai buni handbalişti ai Universităţii Suceava, Gabriel Burlacu şi Bogdan Baican. Cei doi stâlpi ai apărării sucevene, dar şi doi dintre cei mai buni marcatori ai echipei, au mai avut contact cu loturile naţionale de juniori sau tineret, dar niciodată n-au fost convocaţi la seniori.

„Sunt bucuros că cei de la naţională se interesează şi de jucători de la echipa noastră. M-a sunat selecţionerul Xavier Pascual şi s-a interesat de mai mulţi jucători de la noi. Din câte am înţeles, antrenorul spaniol îşi doreşte să întinerească această naţională şi de aceea a vrut testeze jucătorii care s-au remarcat în jocurile din Liga Naţională. Xavier Pascual este un profesionist desăvârşit şi am încredere că va schimba multe la această naţională de băieţi, iar rezultatele au început deja să se vadă. Aceste stagii sunt foarte utile pentru sportivii noştri, mai ales că vor lucra cu un profesionist al handbalul mondial. Mai mult, am încredere că se vor întoarce la Suceava mult mai motivaţi, şi asta va ajuta echipa în eforturile de îndeplinire a obiectivului”, a explicat antrenorul echipei CSU Suceava, Adrian Chiruţ.

Gabriel Burlacu putea să rateze această convocare, după ce a făcut o entorsă urâtă în meciul de la Timişoara. Din fericire a avut timp să-şi revină cât de cât şi să ajungă la naţională. Bogdan Baican şi un alt universitar, Adi Târzioru, se pare că erau programaţi pentru stagiul următor al naţionalei, dar Baican a prins Portugalia pe ultima sută de metri, după ce pivotul Mocanu s-a accidentat.