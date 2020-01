Vicepreședintele Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România, Gabriel Costache:

„ Sistemul național de educație, așa cum este el structurat în prezent, este complet ineficient în fața provocărilor actuale din piața forței de muncă. Se scot pe banda rulantă generații întregi de șomeri cu diplomă, de absolvenți cu studii liceale și universitare care nu sunt conectați la realitățile economice. Avem nevoie de școli de meşteri, tehnicieni, lucrători, meșteșugari în toate domeniile, de la aerospațială și aviație la operatori de mașini unelte, de la lucrători în metale prețioase și gravori la meștesugărie, de la turism şi alimentaţie la agricultură.

Este necesar, de asemenea, dezvoltarea unui program real de sprijin fiscal si financiar pentru sprijinirea firmelor care angajează fortă de muncă tânără sau investesc în elevii din România. Fără un astfel de sprijin, criza forței de muncă se va accentua, iar alternativa va fi să importăm muncitori din țările sărace, Vietnam, India, Nepal, Filipine, cu consecințe sociale iminente.

Autoritatea Națională pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România a fost înființată de guvernul social-democrat la începutul anului 2019, ca primă soluție la criza forței de muncă, semnalată de toate sectoarele economice ale țării, și va fi desființată de actualul guvern de dreapta.

În condițiile în care Comisia Europeană apreciază activitatea autorității prin scrisori de felicitare, România oferă expertiză și modele de bune practici, în ceea ce privește formarea profesională în sistem dual guvernului Belgiei prin ministerul federației Wallonia Brussels, autoriutatea are încheiate parteneriate cu camerele de comerț ale unor state importante din Uniunea Europeană, președintele și prim-ministrul României vorbesc public despre susținerea învâțamîntului dual ca prioritate în rezolvarea crizei forței de muncă, Autoritatea Națională pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România va fi desființată printr-o HG privind organizarea și functionarea Ministerului Educației și Cercetării.

Uitându-ne la întreaga economie românească, deficitul de forţă de muncă calificată depăşeşte două milioane de persoane. În acest moment, criza forţei de muncă este echivalentul unei crize economice, iar distrugerea învățământului dual va provoca un război total al forței de muncă în Romania.

În prezent putem vorbi de implicarea a peste 1.000 de operatori economici relevanţi din punct de vedere al investiţiilor si aproximativ 20.000 de de elevi pentru care s-au încheiat contracte individuale de pregătire practică, număr care reflectă interesul şi implicarea acestora în dezvoltarea învăţământului profesional în sistem dual.

În cele mai multe cazuri investiția operatorului economic este mult mai mare decât cea oferită de stat, ajungând la sume cuprinse între 2.700 și 3.000 lei.

Această investiție, incluzând cheltuieli care ţin de formarea lui educaţională şi profesională şi terminând cu dotările în atelierele școlilor sau al spațiilor de cazare, reflectă calitatea procesului de formare profesională.

Aşadar, sunt cazuri când un tânăr de 14 ani primeşte lunar bursă de 1.800 lei pentru a face școala “gratuit” în România și de a avea un contract de muncă sigur și bine plătit după terminarea celor trei ani de studii.

Sistemul de învățământ dual oferă o abordare excelentă în dezvoltarea abilităților tinerilor, ce acoperă educația și formarea profesională inițială, educația și formarea profesională ulterioară, cariera, angajabilitatea, competența profesională și identitatea, iar societatea se bucură ulterior de șomaj scazut în rândul acestora dar și de un nivel de calificare profesională ridicat.

Dincolo de realitatea lui 2020, viitorul pe piata muncii se anunta destul de întunecos, ieșirea la pensie în următorii ani a unei întregi generații de angajați “peste 70 de ani”, scăderea natalității și mai ales exodul forței de muncă către vest va face ca România să se confrunte în următorii ani cu o criza tot mai adâncă de forță de muncă.

De asemenea în Romania avem în acest moment aproximativ 1 milion de tineri NEET’s. Tinerii care nu se văd, sunt acei tineri cu vârste cuprinse între 18 și 26 de ani care nu sunt nici în școală, nici în alt tip de formare și nici nu lucrează.

Deși acești tineri ar trebui, așadar, să fie o prioritate la nivel instituțional, am constatat o fragmentare a responsabilității și o lipsă de viziune a actualului guvern, iar Ministerul Educației evită întrebările despre misiunea pe care și-o asumă în ceea ce-i privește. Totodată, analiza Eurostat 2018 arată că România are aproximativ 2 milioane de persoane cu vârste cuprinse între 18 și 64 de ani care nu au muncit nicio zi din viața lor. Este un efort comun de implicare, de asumare a nevoii de schimbare pentru a contribui la formarea profesioniștilor, a meseriașilor de care economia românească are tot mai mare nevoie, iar cine distruge învățământul dual își dorește să bage România într-o criză economică severă fără a ține cont de nevoile și de interesele societății reale, de nevoile românilor.”