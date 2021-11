Viaţa lui Gabriel Cotabiţă (66 de ani) a fost greu încercată în ultimii ani! În urmă cu şase ani, solistul suferea un infarct, iar la începutul lunii octombrie ajungea din nou la spital! Cea care l-a ajutat însă, de fiecare dată, să treacă peste cumpenele grele a fost Alina, soţia sa, care este aproape cu 30 de ani mai tânără decât artistul, notează click.ro.

Gabriel Cotabiţă a trecut printr-o mare cumpănă, în 2015. Atunci, solistul suferea un infarct, chiar în sala de fitness. După acea perioadă grea din viaţa lui, interpretul s-a căsătorit imediat cu Alina, femeia care i-a fost alături în cele mai cumplite momente din viaţa lui. Se întâmpla în 2016, atunci când Gabriel Cotabiţă i-a jurat Alinei Munteanu iubire pentru totdeauna. Deşi între cei doi este o diferenţă de 27 de ani, dragostea lor a fost mai puternică decât orice. Alina şi Gabriel Cotabiţă trăiesc o frumoasă poveste de mai bine de 11 ani. Gabriel Cotabiţă a povestit, pentru Antena 3, cum a întâlnit-o pe actuala lui soţie, Alina, care lucrează în domeniul IT. Gabriel Cotabiţă era, practic, un necunoscut pentru Alina în momentul în care cei doi s-au întâlnit la un concert de-al lui. „Alina a ajuns la spectacole pentru că maică-sa a luat-o pe ea la un spectacol de-al meu. Nici măcar nu ştia cine sunt (n.r. actuala soţie). Ea a reuşit să facă pentru mine nişte lucruri pe care foarte puţine femei le-au făcut în viaţa asta pentru mine. Şi-a câştigat locul, pe care oricum nu şi-l dorea. Atunci când i-am zis «N-ar fi bine să ne căsătorim?», a zis «Tu eşti serios? Sigur ţi-ai revenit?». Toată lumea a zis că este din interes. În nici un fel. Ea este o femeie care mă iubeşte şi eu o iubesc foarte mult pe ea. Am avut noroc şi am noroc în continuare. Fetele sunt bune prietene (n.r. cu soţia). Au fost cu ea în vacanţă”, a declarat cântăreţul, la Antena 3, conform sursei citate.

