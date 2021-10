Gabriel Cotabiță a făcut primele declarații după ce a fost externat din spital. Artistul a fost internat în urma unui accident vascular, la începutul lunii octombrie, iar acum declară că se simte bine, notează click.ro.

„Am fost externat, sunt viu! Am avut niște probleme de sănătate, medicii știu ce am avut, care mi-e diagnosticul, dar n-a fost ceva grav. Mai mult, chiar acum merg la TVR, pentru niște filmări, iar în curând voi înregistra două piese noi, de dragoste”, a declarat Gabriel Cotabiță pentru Impact.

