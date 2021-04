Gabriel Dorobanțu (67 ani) a trecut pe lângă moarte, după ce s-a infectat cu SARS-COV-2, în urmă cu patru luni. Solistul a stat internat 12 zile în Spitalul din Băicoi și a reușit până la urmă să învingă virusul, scrie click.ro.

Cântărețul avut o formă gravă de Covid, saturația plămânilor scăzând la 60 la sută atunci când salvarea l-a dus la spital. ”Unii cred, unii nu cred. Eu am avut Covid, am stat la spital. Am avut o formă gravă. Am avut nevoie de oxigen. Saturația mea, când au venit și m-au luat de acasă, a fost de 60. Ceva îngrozitor. Am fost optimist, pentru că asistentele și doctora îmi ziceau <ridică-te din pat, mergi, cântă>! Aflase tot spitalul că e Dorobanțu la spital. Când depinzi de aparate și de o medicație anume, este complicat. Când am sosit cu salvarea la spital s-au speriat cu toții de mine…eram vânăt”, a declarat solistul, la emisiunea „Vorbește lumea”, de la Pro TV, potrivit sursei citate.

