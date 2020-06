Gabriela Cristea (45 ani) este mămica perfectă și soția aproape perfectă! Cel puțin așa ni s-a confesat într-un interviu exclusiv pentru Click! Ce face vedeta acum, cum se descurcă cu creșterea celor două fetițe superbe cu ochi cristalini, Bella Victoria Margot și Thea Iris Selena, cine o ajută, ce spune despre relația cu soțul ei Tavi Clonda și când o veți putea revedea pe micul ecran, aflați chiar de la ea!

Click!: Gabriela, arăți foarte bine și odihnită chiar! Cum e cu două fetițe active?

Gabriela Cristea: Într-adevăr, este destul de complicat cu cele două fete ale noastre, pentru că deocamdată au activități diferite, dar am încercat cât de cât să unim programul celor două și am reușit ca la prânz să doarmă amandouă odată, ceea ce pentru noi este un avantaj, pentru că reușim să avem câteva ore libere. În rest, nu prea reușim să fim liberi, pentru că ele ne ocupă timpul de dimineață până seara.

Mai ai timp să te ocupi și de tine, de ritualul tău zilnic, de înfrumusețare? Ai slăbit sau te-ai mai îngrășat în perioada asta? Cum ești?

Da, mai am timp de mine, pentru că am încercat să le organizăm programul fetelor – și asta este sfatul meu, cei mici să aibă programul organizat de către adulți și nu invers, pentru că în acest fel reușești să mai furi și tu niște clipe împreună cu partenerul de viață. Iris se culcă la 20.30, dacă nu o ducem sus, în pat, la această oră deja începe scandalul, iar Victoria, la ora 22.00 doarme deja, ceea ce înseamnă că de la ora 22.00 până pe 1 noaptea, când ne culcăm noi, avem 3 ore în totalitate doar ale noastre și atunci facem lucrurile pe care nu le putem face în timpul zilei. Mă ocup și de ritualul meu de frumusețe, mă ocup și de ritualul lui Tavi de frumusețe, ne ocupăm unul de celălalt și încercăm să păstrăm lucrurile cum ar trebui să fie în orice familie. M-am și îngrășat în perioada asta, dar acum sunt la cură de slăbire și am reușit să slăbesc. Sunt în continuare la dietă, țin un regim echilibrat, cam 1200 de calorii pe zi, împărțite în 5 mese, 3 principale și două gustări și mă simt foarte OK, pentru că mănânc absolut orice, inclusiv dulce o dată pe săptămână și mă simt foarte bine. Cred că ăsta e ritmul pe care îl voi ține. Și dacă o țin așa cred că până la toamnă o să am 50 de kilograme. Am încercat și un regim hipoproteic și, într-adevăr, slăbești foarte repede, doar că este foarte greu de ținut și extrem de plictisitor din punctul de vedere al diversificării alimentelor, așa că am optat pentru varianta de 1200 de calorii, împărțite în 5 mese, 3 principale și 2 gustări. E super! Pe lângă asta beau minim 2 litri și jumătate de apă, beau ceaiuri din plante și nu m-am apucat încă de sport, pentru că nu mai am când și nu mai am nici energie, sincer!

