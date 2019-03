Nopţile nedormite încep să-şi spună cuvântul în cazul Gabrielei Cristea. Gazda emisiunii „Te iubesc de nu te vezi” de la Antena Stars s-a externat săptămâna trecută, dar de când a ajuns acasă, programul de alăptare cu bebeluşul din trei în trei ore i-a cam pus capac. Prezentatoarea tv a povestit, potrivit click.ro, că acomodarea cu micuţa Iris este grea tocmai din această cauză.

„Oboseala se cronicizează pe zi de trece. Am fost la policlinică să-mi scot firele. Mă simt foarte slăbită. Am senzaţia că nu am mai dormit de cinci ani”, a povestit Gabriela Cristea la Antena 1, potrivit sursei citate.

