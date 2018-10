Gabriela Cristea are parte numai de bucurii, iar la un an de când a născut-o pe Victoria, Gabriela Cristea a anunțat că este din nou însărcinată. Vedeta a făcut anunțul într-un mod inedit, în timpul emisiunii pe care ea o moderează la Antena Stars, potrivit click.ro

„Eu nu mă așteptam să fiu însărcinată, pentru că nu mă simțeam a fi însărcinată. Țineam cură de slăbire, îmi doream așa, să facem lucruri pentru noi. Și m-am terzit că sunt într-o întârziere, ca să zic așa, nu îmi suna nimeni la ușă. Nu a venit o zi, 2, 3…și tot așa, după care, la un moment dat, am zis să vedem ce putem face, că trebuie să o sun pe doamna doctor. Dar înainte, eu sigură pe mine că nu sunt însărcinată,mi-am făcut testul așa…dar nu am terminat bine de făcut testul și am văzut două liniuțe, era să leșin. M-am dus în cameră, unde Tavi mustăcea și el și i-am zis: na de aici!”, a spus Gabriela Cristea, conform sursei citate.

