La concursul “Dancing With The Stars”, care se desfășoară zilele acestea, în Ungaria, participă și un dansator român. Andrei Mangra (28 de ani) are o parteneră de cinci stele. Este vorba despre celebra actriță de telenovele Gabriela Spanic (47 de ani), din Venezuela, cunoscută din serialele “Uzurpatoarea”, “Prisionera” sau “Tierra de Passiones”, notează click.ro.

Pe Andrei Mangra l-ați văzut în 2017 la Pro TV, în concursul “Uite cine dansează”, unde a făcut show cu Rona Hartner, dar și cu Roxana Ionescu. Andrei și Gabriela au început deja antrenamentele: “Este foarte muncitoare și îi place ceea ce face”, a mărturisit dansatorul pentru Click!

